OV7, una gran familia

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—La relación entre los integrantes del grupo OV7 parece inquebrantable. La cantante Lidia Ávila asegura que siempre han estado el uno para el otro, en las buenas y en las malas.

“Nos hemos apoyado como la familia que somos, el cariño que nos tenemos ha podido más que cualquier otra cosa”, dice la cantante en entrevista.

Ejemplo de ello es la reciente pérdida de Lidia, quien a inicios de este mes dio a conocer el fallecimiento de su hermano Óscar, hecho que no la detuvo de continuar con las presentaciones de la agrupación, al contrario, decidió hacerlo como un homenaje a él.

Sin embargo, en los últimos años han enfrentado algunos conflictos entre sus integrantes: Lidia Ávila, Ari Borovoy, Kalimba Marichal, M’balia Marichal, Mariana Ochoa, Oscar Schwebel y Erika Zaba y que en algunos momentos han impactado, incluso, en las presentaciones del grupo y en la convivencia entre ellos.

Al respecto, los cantantes de la banda surgida en 1989 (como La Onda Vaselina) explican: “Siempre hay de todo, nos han casado y divorciado, pero si cada historia que se cuenta de nosotros fuera cierto esto sería Sodoma y Gomorra”, responde M'Balia Marichal.

“Nosotros sabemos lo que pasa al interior del grupo y creo que ningún lugar lo refleja mejor que arriba del escenario”, agrega la hermana de Kalimba.

Óscar coincide y asegura que en los 33 años que tienen de conocerse han creado una complicidad tal que ya no necesitan voltearse a ver en el escenario para saber lo que el otro piensa.

“Hemos pasado más tiempo con nosotros que con nuestras propias familias”, dice.

La agrupación ofreció esta semana su segundo concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, recinto al que regresarán en 2023 para presentarse los días 26 y 27 de enero.

Sumar otro Auditorio Nacional a su lista es para ellos un logro que celebran con bombos y platillos.

“Como artista siempre te transformas, cada concierto es diferente al anterior, creía que me las sabía todas pero en perspectiva me doy cuenta de que no es así, el escenario te hace ver que no sabes nada, creo que eso es lo que ha hecho que nos mantengamos”, concluye Mariana.