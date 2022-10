Este martes se llevó a cabo la primera audiencia del caso por presunto abuso sexual que Coco Levy enfrenta, y cuyo resultado fue la vinculación a proceso del productor. Sin embargo, Levy no fue sentenciado a prisión preventiva, por lo que podrá llevar su caso en absoluta libertad, situación dejó un sabor agridulce en Danna Ponce, la actriz que lo demandó.

Jorge ''Coco'' Levy es vinculado a proceso por acoso a Danna Ponce

Fue el abogado de Danna quien habló sobre lo sucedido en el inicio del caso y aunque consideraron que han ganado una pequeña batalla, lamentaron que la jueza responsable del caso no tomara en cuenta las agravantes.

"Vincularon a proceso al señor Coco Levy por el delito de abuso sexual. Estamos contentos por esto, pero no del todo, porque la juez quitó la agravante que consistía en la pena privativa de la libertad. Los hechos ocurrieron dentro de un centro de trabajo principalmente, y segunda, porque el señor Levy aprovechó los medios y circunstancias de su empleo para cometer este hecho, donde había cierta subordinación con la víctima", dijo el abogado Edgar Adaya, representante legal de Danna Ponce.

Adaya también explicó que, a pesar de que el Ministerio Público pidió la prisión preventiva justifical, la juez decidió dejar a Levy en libertad debido a que no había datos de prueba suficientes para aplicar esta medida, pero sí impuso una firma periódica quincenal ante la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, además de prohibirle acercarse a la víctima y de fijar tres meses de investigación complementaria, lo que quiere decir que será hasta enero cuando se realice una nueva audiencia.

Danna Ponce salió de la audiencia visiblemente afectada

A pesar de que Coco Levy y Danna Ponce coincidieron vieron frente a frente, no intercambiaron palabra alguna y tampoco rindieron su declaración, ya que esta audiencia sólo era para informar a Coco sobre su situación jurídica y determinar su era o no vinculado.

"Danna está contenta con el resultado; sin embargo, esta situación no deja de generarle emociones y por eso la aturde un poco todo esto que está enfrentando, el proceso es un poco pesado y complicado para ella pero está tranquila con la decisión de la juez el día de hoy".

En el lapso de los tres meses que faltan para la siguiente audiencia, el abogado Edgar Adaya señaló que no descarta un acercamiento por parte del equipo legal del demandado para buscar una salida alterna, como un acuerdo reparatorio, un proceso abreviado, o una suspensión provisional del proceso.

Coco Levy reacciona tras ser vinculado a proceso

Pese a esta situación, el hijo de Talina Fernández aseguró que próximamente podrá probar su inocencia, pues lo que él quería era que se llevara a un tema legal para poder demostrar con pruebas que las acusaciones en su contra son falsas.

“Va a ser un proceso, lo cual es exactamente lo que yo quería, porque eso es lo que me permite a mí demostrar, hablar y mostrar pruebas de que esto es absolutamente falso”.

Asimismo, declaró que él es un hombre que ha trabajado muchos años haciendo lo mismo y sabe cómo es el medio, sin embargo, él solo se dedicaba a apoyar producciones y ejercer sus responsabilidades como cualquier otra persona.

“Yo trabajé muchos, muchos años. Ustedes lo saben. Haciendo lo mismo, viendo gente, apoyando a producciones, etcétera, y lo único que tenía era cariño”, puntualizó.

Finalmente, Jorge ‘N’ reiteró que es una persona honrada y hasta la fecha no ha podido presentar pruebas para limpiar su nombre.

“Yo no cambio de personalidad de un segundo a otro. Mi madre (ustedes la conocen), yo soy de esa familia y se me ha juzgado sin dejarme exponer y nunca nadie me ha escuchado a mí, y han dicho ‘pues este señor está agarrando a esa chiquita’. La realidad es que no es así”, concluyó.