Rubí de La Academia 2022 confesó que ha tenido novias; habla de sus preferencias

CIUDAD DE MÉXICO.— Rubí Ibarra, la exparticipante de La Academia 2022, ha dado de qué hablar luego de que se sincerara y revelará detalles de su vida íntima. Asimismo, la joven, quien quedó en el quinto lugar en la gran final del reality show de canto, sorprendió al hablar de sus preferencias, pues afirmó que ha tenido novias, y que anduvo con una de sus mejores amigas.

La también llamada 'Quinceañera viral' mediante un en vivo en su cuenta de Instagram decidió hacer un par de confesiones que dejaron en shock a más de uno.

Si bien la joven desde que entró al reality show de TV Azteca generó mucha polémica, a su salida ha sabido mantenerse en la mira del ojo público, pues mediante una grabación se sinceró y habló de su intimidad.

Mientras se alaciaba el cabello, la joven originaria de San Luis Potosi, respondió a sus seguidores quienes le cuestionaron si le gustaban las mujeres y abiertamente respondió que sí y que había tenido algunas novias.

“Veo que muchos me preguntan si me gustan las mujeres o no, yo con esto les voy a decir las cosas porque siento que todavía no debí haber hablado de este tema, pero bueno. Sí he tenido una que otra noviecilla, pero pues realmente han sido como tres”, declaró la exalumna.

La joven también detalló que sí se siente atraída por las mujeres, pero no le gusta tanto tener relaciones amorosas.

“Me han atraído chicas. No hablo mucho de mi vida sentimental ni nada de eso porque no soy mucho de andar de noviera, me da igual”, explicó la exalumna de La Academia.

En su vídeo también confesó haber tenido una relación de pareja con su exmejor amiga y que por dicha razón ya no se hablan.

“Una de las que era de mis mejores amigas, pues ya no somos mejores amigas porque como anduvimos y todo pues ya, se rompió la amistad”.

Antes de finalizar el tema, Rubí Ibarra aclaró que su familia no estaba enterada de sus preferencias y que la única persona que lo sabía era su hermana.

“Mi familia no lo sabe, solamente mi hermana, pero también es como que me da igual, o sea, la verdad no soy muy noviera, que tú digas muy noviera. Novios he tenido más novios, pero me da igual, al final de cuentas unos que van, vienen”, externó la 'Quinceañera viral'.

¿Rubi Ibarra en La Academia 2022 dejó ver su gusto por las mujeres?

Durante las grabaciones de La Academia, la concursante se lo había confesado a su compañero Nelson.

Además, hubo varios momentos en los que Rubí y Cesia se dieron besos en la boca mientras estaban dentro de la casa e incluso se decían ‘te amo’, aunque ellas nunca confirmaron ninguna relación más que de amistad.