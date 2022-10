CIUDAD DE MÉXICO.— Tal parece que Alfredo Adame está lejos de dejar de figurar por polémicas, pues luego de la golpiza que recibió por parte de dos sujetos en la Alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, ahora el exconductor del programa "Hoy" ha concentrado su furia en contra del reportero de nota roja, Carlos Jiménez, luego de que éste exhibiera un vídeo del momento exacto en el que el actor fue agredido.

Alfredo Adame arremete contra reportero que filtró el vídeo de su pelea

En entrevista con el periodista Edén Dorantes, Alfredo Adame brindó una actualización de su estado de salud después de la brutal golpiza que recibió y le causó cuatro fracturas en el rostro y un posible desprendimiento de retina. Asimismo, el expolítico aprovechó la charla para lanzar fuertes advertencias en contra del también periodista Carlos Jiménez.

ABREN INVESTIGACIÓN Vs ALFREDO ADAME y Vs 2 HOMBRES

La @FiscaliaCDMX inició la carpeta TLP3/1160 por el delito de "lesiones en riña"

Imputados:

Alfredo Adame 64 años

Sergio Garnica de 45 y Ángel Vilchis de 26

El actor se dice víctima, los otros dicen q él empezó todo

Así acabaron pic.twitter.com/31iBvCvQ18 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 29, 2022

Y es que la molestia de Adame en contra de Jiménez deriva de la publicación de un vídeo en el que se muestra el momento exacto en el Alfredo suelta la primera patada en contra de sus agresores, por lo tanto, este clip contradice totalmente la versión del actor, quien detalló cómo fue que inició el pleito, además de desmentir que fue agredido injustificadamente.

ASÍ DESCONTARON a ALFREDO ADAME

Aunq el actor dijo q lo agredieron sin motivo, aquí se aprecia q él tiró la primera patada… pero falló.

En respuesta le dan un puñetazo q lo manda al piso.@SSC_CDMX tuvo q ayudarlo.#ExclusivaDeC4



Las imágenes a las 6 en @multimediostv pic.twitter.com/jeFcihyGzI — Carlos Jiménez (@c4jimenez) October 3, 2022

“Yo lo único que hice fue, viendo al cuate desesperado que traía a una mujer con balazo en le hombro, cuando se acercó a mí a la puerta de mi casa le dije ‘qué te pasó amigo, te puedo ayudar en algo’ y fue cuando se agarró a insultos, a todo. Luego le enfrenté y le dije: ‘oye no me hables así' y me tiró un golpe, luego yo le tiré un patada, luego llegó el otro por atrás y ahí está en los videos”, afirmó el conductor.

Sin embargo, debido a que el vídeo de Carlos Jiménez ayudó a desmentir su versión, el galán de telenovelas pidió al público no creerle al reportero de nota roja, pues afirmó que tanto el comunicador como Marifer Centeno dicen “una sarta de barbaridades” para conseguir espacios en el programa de Gustavo Adolfo Infante.

Aunque la declaración más controversial sería cuando dijo que grupos del crimen organizado no tardan en “darle un tiro” al reportero de nota roja.

“Un estúp#$* que se llama C4Jiménez que según él es el gran investigador y es un pit"#$* ahí que quien sabe de donde sacó, que ya le traen echado el ojo y se lo van a escabechar en cualquier momento bandas de narcomenudeo, de roba coches o algo, le van a meter un tiro. Es un pobre estúp#$/*”, puntualizó Alfredo Adame.

Reportero de nota roja, Carlos Jiménez, responde a advertencia de Alfredo Adame

Tras la declaración de Alfredo Adame, Carlos Jiménez le respondió al actor. Mediante sus redes sociales, el periodista cuestionó al histrión acerca de cómo obtuvo la información de que grupos criminales podrían hacerle daño.

De igual manera, el reportero lo retó a acudir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ha proporcionar la presunta información que tiene en su poder.

“Si usted tiene algo en mi contra, tome una ficha, fórmese y espere su turno junto a toda la bola de mugrosos que al igual que usted les molesta que les diga la verdad y que solo hablan por hablar”, declaró Carlos Jiménez, quien destacó que al actor pareció molestarle que exhibiera la verdad detrás del vídeo de su golpiza.