CIUDAD DE MÉXICO.— Cynthia Klitbo y Juan Vidal tuvieron una fugaz relación sentimental que terminó luego de que la actriz presuntamente sufriera violencia psicológica de parte del actor. Sin embargo, tras el anuncio de que su expareja se va a casar con Niurka Marcos, la actriz fue cuestionada sobre esta noticia, fue así como la también villana de telenovelas reconoció que fue un error haber tenido una relación con él.

Cynthia Klitbo llora al hablar de Juan Vidal; reconoce que fue un error su relación con él

En entrevista con el programa "Venga la Alegría" Cynthia Klitbo respondió a los cuestionamientos sobre la próxima boda entre Juan Vidal, su expareja sentimental, con la polémica Niurka.

La actriz, quien no pudo contener el llanto, inició señalando que el ahora prometido de la cubana le hizo daño, tanto que quedó "traumada": “Esos temas aún me duelen, es un tema que no puedo hablarlo”.

Con lágrimas en el rostro, la también villana de la telenovela "El Privilegio de amar" admitió que fue un error haber tenido una relación con el actor, asimismo, Cynthia lamentó haber creído en sus palabras.

“Qué soledad debo haber tenido para creer todo lo que me dijo. Lloré mucho, pasé muchos momentos muy difíciles, mi hija al lado mío”, detalló la actriz.

Pero en cuanto a la boda entre Niurka y Juan Vidal prefirió emitir una polémica opinión con la que externó que ha ''sacado'' al cubano de su vida.

“La cac* la saco de mi vida y se le jala al excusado y ese excusado ya se jaló hace mucho y a mí me tiene sin cuidado, no sé de qué me estás hablando ni me interesa nada porque ya bastantes estragos hicieron en mi vida”, mencionó con evidente molestia.

Cynthia Klitbo finalizó destacando que por ahora no tiene intenciones de tener una nueva pareja sentimental.

“La verdad es que no tengo ganas en este momento que nadie físicamente se me acerque... aunque te arranques el corazón cuando algo o es para ti. Y no está bien, te lo tienes que sacar”, finalizó la actriz.

¿Cómo va la denuncia de Cynthia Klitbo en contra de Juan Vidal?

Cynthia Klitbo también habló sobre la denuncia que puso en contra de Juan Vidal por deberle dinero, además de la presunta violencia que habría ejercido el actor sobre ella en el momento de su relación,

“El proceso legal está todavía vigente, hace quince días se hizo una ratificación y en su momento, cuando me solicite el juez, tendré que venir de Miami a presentarme”, concluyó la actriz.