Maca Carriedo habla del acoso que vivió por parte de un conductor

CIUDAD DE MÉXICO.— Maca Carriedo sorprendió al hablar de la mala relación que mantiene con el locutor Sergio Zurita, con quien trabajó hace unos años. Asimismo, la expresentadora del programa "Hoy" reveló a detalle el incómodo momento que vivió con el conductor cuando él la acoso.

Noticias Relacionadas Maca Carriedo revela cómo fue su ''relación'' con Galilea Montijo

Maca Carriedo habla sel acoso que vivió por parte de un conductor

Recientemente, la conductora que trabaja con Adela Micha contó que cuándo tenía 26 años de edad, Zurita se le insinuó.

Esta confesión surgió luego de que un internauta cuestión al coconductor Fausto Ponce sobre qué creía él que pensaría su excompañero Sergio Zurita porque ahora trabajaba con Adela Micha, a lo que él respondió que el problema no sería Adela, sino Maca.

Tras este comentario, Marca Carriedo indicó que Sergio la comenzó a odiar después de que ella se negara a tener relaciones íntimas con él.

La exconductora del matutino de Televisa explicó que esta proposición se le hizo tras una salida al cine que tuvieron cuando trabajaron juntos en el 2012. Maca puntualizó que él solo le caía bien y jamás tuvo interés alguno hacia él.

“Yo a Sergio lo conocí hace muchos años, y me invitó a suplir a Claudia Silva en ''Dispara Margot Dispara'', y la suplí, y me caía muy bien, entonces me dijo: ‘¿oye por qué no nos vamos a comer y vamos al cine?, y yo ‘vamos’, porque me caes muy bien y eres mi cuate’. Y pues él tenía otras intenciones… y yo otros gustos, y si hubiera sido heterosexual serían otros gustos”, explico Maca.

La también presentadora de Unicable comentó que Sergio Zurita un día él le propuso que fueran a su casa tras una salida; ella accedió sin pensar que hubiera alguna otra intención detrás de la invitación, pero al llegar a la casa del conductor, él cerró la puerta con llave y le propuso que se besaran, Sergio también le mencionó que le gustaba.

Sin embargo, Maca rechazo la petición de Zurita y le pidió que la dejara salir.

“Fuimos a comer... me dijo: ‘yo vivo muy cerca de la plaza, si quieres vamos a mi casa y de ahí’, y yo a pues sí, porque soy una persona decente que si invito a alguien a mi casa no tengo intenciones extrañas ni siniestras. Y ya que estábamos ahí le dije: ‘¿qué hacemos?’, me dice ‘yo creo que podríamos besarnos, porque tú, apuesto a que te ves increíblemente bien desnuda’”, explicó la conductora.

¿Maca Carriedo denunció el acoso por parte de Sergio Zurita?

Maca Carriedo lamento haber vivido una situación como esa, pero aseguró que nunca fue su intención denunciar el acoso que vivió.

Al ser cuestionada por Adela Micha si ahora denunciaría por la vía legal a Sergio Zurita, Maca explicó que no lo denunciará y que tampoco había contado antes la anécdota abiertamente: “Entonces sucedió eso y de ahí yo nunca más lo volví a ver, pero me odia”.

“Yo nunca había contado esto, un día Pepillo (Origel) como que sacó el tema, y yo no (quise), porque a mí Sergio Zurita, me vales madr*, y entonces le dije: ‘yo creo que no, a mi ese plan no se me antoja, ni se me va a antojar nunca’, y pues no me podía yo salir de su casa (porque no tenía las llaves), y ya logré salirme”, concluyó la conductora.

Por su parte, Fausto Ponce señaló que ya había escuchado la historia, en voz de Sergio Zurita, pero diferente, aunque no quiso contar cuál fue la versión que él le dio.

Maca agregó que posiblemente la versión de Sergio fue que ambos se tiraban la onda, algo que ella reiteró que nunca pasó.