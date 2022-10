CIUDAD DE MÉXICO.— Anna Ferro, la viuda de Fernando del Solar, sigue protagonizando las polémicas más sonadas del medio del espectáculo. Recientemente, la maestra de Yoga desató las críticas en su contra luego de que se diera a conocer el testamento del conductor en el cual figura.

Sin embargo, esa no sería la única cosa por la que la también coach de vida está recibiendo ataques, ya que en redes sociales una usuaria acusa a Anna de aprovecharse de enfermos crónicos.

Acusan a la viuda de Fernando del Solar de aprovecharse de enfermos crónicos

Tras la muerte de Fernando del Solar, Anna Ferro ha sido señalada de haberse aprovechado del conductor argentino, incluso, hace unos días un supuesto amigo en entrevista con un medio impreso indicó que la maestra de yoga engañó al exconductor de "Venga la Alegría" y hasta le habría sido infiel.

El presunto amigo de Del Solar dijo que Anna Ferro solo estaba con el también modelo por su dinero y fama; asimismo, la presunta fuente mencionó que el día que Fernando fue internado en el hospital antes de morir, ella lo había dejado solo, ya que habría salido de compras.

El entrevistado manifestó que un amigo fue quien supuestamente llevo al conductor al nosocomio y cuando se le avisó a Anna, ella continuó con sus actividades como si nada.

Pero las acusaciones en contra de la viuda de Fernando del Solar no cesan, pues una fuerte acusación surgió en Twitter. De acuerdo con la usuaria identificada como @La Chamana, Anna Ferro supuestamente pertenece a un grupo que le saca dinero a ciertas personas.

"Estoy leyendo sobre la noticia chismosa de que Fernando del Solar no dejó absolutamente nada los hijos que tuvo con Ingrid Coronado. Y me estoy enterando que la ex de Fernando es profesora de yoga. Y dirían en Vallarta: 'Y un derrepente' todo hizo clic", comentó explicando la usuaria a través de un hilo de Twitter.

La usuaria @klaucideracina, también mencionó que Fernando era seguidor de René Mey, un conferencista y filántropo que ofrece gratuitamente atención con diversas técnicas terapéuticas, meditaciones y ejercicios que llama ''Medicina Emocional''.

La usuaria mencionó que: "por más buenos que se hagan pasar todos ellos, es un programa coercitivo", esto también hizo recordar que Ingrid Coronado comentó que Del Solar decidió en una época buscar tratamientos alternativos.

"Quiero dejar en claro que toda persona es libre de juntarse y creer lo que se les hinche en gana; lo que no es correcto es abusar de las vulnerabilidades de esas personas para sacarles dinero, explotarlas laboral y hasta sexualmente, dejarlos sin nada a nombre de 'la causa' y manipularlos", escribió 'La Chamana', quien considera que los ataques contra Ingrid Coronado podrían provenir de que Fernando sintió que ella no lo apoyaba con probar métodos alternativos.

"Leí que su ex (viuda) es maestra de yoga, podría asegurar que estaba dentro del grupo de René Mey. Toda la familia de Fernando tenía vínculo con ese grupo. Lo curioso es que a los hijos de Ingrid no les dejó nada, e hice clic, porque es el modo de operar de estos grupo", añadió la cibernauta.

Asimismo, @La Chamana explicó que "probablemente están arrastrando a una persona que no fue parte de su 'grupo'. Por no 'apoyarlo' en su búsqueda de curarse alternativamente, por creer que los tratamientos médicos también habrían sido buenos para él... En vez de 'atacar' a Ingrid Coronado, lo ideal sería cuestionarnos si estos 'grupos de sanación alternativos' están para ayudar o quitar su dinero".

"Es que de verdad las familias o amigos de este tipo de grupos, son fuertemente atacados", comentó respecto a los ataques que recibió en más de una ocasión Ingrid Coronado por supuestamente retirarle su apoyo a Fernando del Solar y dejarlo solo, mientras luchaba por recuperarse del Linfoma de Hodgkin que le detectaron.

A pesar de que esta acusación desató las críticas y comentarios en redes sociales, la coach de vida no se ha pronunciado al respecto; los ataques en su contra continúan.