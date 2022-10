Facundo y Yordi Rosado protagonizan pelea en pleno programa (VÍDEO)

Facundo y Yordi Rosado tuvieron una fuerte pelea en pleno programa luego de que comenzaran a tirarse de indirectas. Todo comenzó a raíz de un juego en el programa "De noche" al que asistió Facundo y en varias ocasiones acusó de tramposo a Yordi, lo comenzó una serie de comentarios que se salieron de control y comenzaron a discutir. Aquí todos los detalles.

Facundo fue a "De noche", programa de Yordi Rosado, para promocionar su regreso a Televisa con la producción "¿Cuál es el bueno?", sin embargo, comenzaron a jugar "manitas calientes" y la situación no terminó nada bien, pues tuvieron una fuerte pelea frente a sus televidentes.

Yordi Rosado reclamó varias veces a su compañero "El Lechuga" que no estaba contando bien los manotazos que Facundo le daba y pidió que lo hiciera bien.

“me tocó, me tocó, marca güey... nuestra amistad me da lo mismo" dijo Yordi Rosado

Facundo se encontraba enojado porque aseguró que Yordi Rosado había hecho trampa y no ganó el "luchador de oro de plata" en manitas calientes. Ante esto, le ofreció una revancha en su programa "Cuál es el bueno", pero el exconductor de Otro Rollo aceptó enojado a dicha propuesta.

Fue ahí que comenzó la pelea entre Facundo y Yordi Rosado, quienes se hicieron de palabras discutiendo quién es el que tenía más rating dentro de Televisa.

“Ah no, por el nombre del programa no puedes ir, se llama ¿Cuál es el bueno? entonces, no, olvídalo güey, cuando tengamos cuál es el chafa o el tramposo o el lacra, ahí ya”. contestó Facundo