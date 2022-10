Ingrid Coronado revela que Anna Ferro le niega llamadas tras vaciar el departamento

Tras darse a conocer el testamento de Fernando del Solar en el que dejó fuera a sus hijos, Ingrid Coronado reaccionó al respecto y dijo sentirse sorprendida de que dejara a Luciano y Paolo así de desprotegidos, pues prácticamente le dejó todo a Anna Ferro.

Asimismo, confesó que la casa de Cuernavaca en la que vivía el conductor con Anna Ferro, quedó absolutamente vacía, pues la viuda de Fernando del Solar habría vendido todas las cosas sin su consentimiento pese a que esa casa es parte de un fideicomiso que habían adquirido cuando aún estaban casados.

Ahora, Ingrid Coronado confesó que Anna Ferro se niega a hablar con ella tras esta situación, por iniciará un proceso legal en su contra para que le devuelva todo lo que había en esa propiedad. Aquí los detalles.

Ingrid Coronado revela que la viuda de Fernando del Solar le niega las llamadas

Ingrid Coronado reveló a una famosa revista de espectáculos que ya ha intentado contactar a Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, para poder hablar y aclarar las cosas respecto a la herencia del conductor y lo que sucedió con el departamento de Cuernavaca, el cual ya está vacío, sin embargo, la presentadora no ha recibido respuesta.

“Le llamé dos veces (a Anna Ferro, después de la muerte de Fernando), pero nunca contestó; sin embargo, unos vecinos suyos nos dijeron que ya vació el departamento y vendió todas las cosas. Es ambiciosa y podría decir más cosas sobre ella, pero por ahora prefiero no decirlas, porque no es el momento”

Ingrid Coronado confirmó Anna Ferro está viviendo de manera ilegal en el departamento de Cuernavaca, porque debido a que está dentro del fideicomiso, legalmente le pertenece a ella.

"Ese departamento está en un fideicomisoy al faltar una de las personas del fideicomiso, es para la otra persona.... su viuda vive de forma ilegal en el departamento, porque ese departamento es mío"

Ingrid Coronado aseguró que aun no ha iniciado ese proceso legal porque estaba respetando el duelo de la viuda de Fernando del Solar y también el de sus hijos, sin embargo, tras saber lo que dice el testamento sí interpondrá una denuncia.

"Anna Ferro estaba pasando por un proceso y nosotros también... Mi prioridad este tiempo era estar con mis hijos y que mis hijos estuvieran bien. Ahora que veo cómo están las cosas, tomo aire y agarro el valor para entrar a mas asuntos legales", agregó.

¿Qué pasó con lo que había en el departamento de Cuernavaca en el que vive Anna Ferro?

De acuerdo con Ingrid Coroando, Anna Ferro tiene que devolver el departamento exactamente como estaba, por lo que si vendió todo lo que había dentro, debe regresar: muebles, refrigerador, artículos decorativos, cuadros, entre otros, los cuales hasta el momento no se sabe en dónde están y qué hizo con ellos, pues los pudo haber vendido, llevado a otro lugar, etc.

Fue a través de unos vecinos y de sus representantes legales que confirmó que había vaciado dicha propiedad 15 días después de la muerte de Fernando del Solar.

Mis abogados investigaron y, efectivamente, cuando él había muerto, me parece que a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada. Evidentemente, me imagino que eso lo va a tener que regresar"

¿Fernando del Solar estaba en bancarrota? Revelan si Anna Ferro se quedó con sus cuentas bancarias

Durante la entrevista que ofreció el pasado miércoles a Ventaneando, Ingrid Coronado reveló que pese a que sabía que Fernando del Solar tenía varias cuentas bancarias con grandes sumas de dinero, no sabe qué pasó con ellas, pues no le pueden dar información de ese tema debido a que sus hijos no son beneficiarios.

"no sé qué pasó con las cuentas, lo único que sé es que no quedaron como beneficiarios mis hijos, ni yo".

Pedro Sola comentó que aunque pudo haber gastado mucho dinero en su tratamiento tenía un seguro, además, vendieron una lujosa casa ubicada en el Pedregal y el dinero no se sabe en dónde quedó ni qué hizo con él.

"A final de cuentas, la gente puede pensar, 'bueno, pues es que gastó mucho en su enfermedad', pero él tenía un seguro y la casa que tenían en el Pedregal era muy valiosa, la pagaron entre los dos y ¿qué pasó con el dinero?"

Ante dicha pregunta, Ingrid Coronado solo respondió que ese dinero debe de estar en dichas cuentas, pero ella desconoce por completo qué pasó, además, hay varias cosas que pudo haber vendido pero si hubiera querido que sus hijos, Luciano y Paolo, fueran beneficiarios, Fernando del Solar debió de especificarlo dentro de su testamento y no fue así.

"Me imagino que deber estar en la cuenta, lo que pasa es que a mí no me pueden dar la información... Hay varias cosas que me imagino que él vendió y que deben estar en la cuenta del banco, y para que mis hijos se quedaran con lo da la cuenta del banco, él debía especificarlo".