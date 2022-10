Verónica Castro. Víctima de acoso confiesa que les pedía fotos y otros ''detalles''

Verónica Castro fue exhibida por presunto acoso a menores de edad y aunque ella ha negado todo tipo de declaraciones y hasta cerró su cuenta de Twitter esperando disculpas públicas de quienes la han atacado injustamente, ahora una de las víctimas decidió romper el silencio sobre toda la polémica y confirmó que la mamá de Cristian Castro sí las acosaba a través de mensajes y videollamadas.

Tiara, una de las niñas que formó parte de "Los fantasmas de Verónica", grupo en el que Verónica Castro hablaba de su carrera profesional pero también habría cometido acoso, confirmó que la presentadora se acercó de manera más íntima con ella y hasta le mandaba mensajes privados y le pedía fotos. Esto fue lo que dijo.

Queridos amigos y amigas de esta ventanita, tengo gran dolor de comunicarles que por el momento queda cancelado este Twitter hasta que #jorgecarbajal y #gustavoadolfoinfante pidan disculpas públicas por sus agresiones, mentiras y faltas de respeto hacia mi persona. uD83DuDE4F — Verónica Castro (@vrocastroficial) October 6, 2022

Víctima de acoso de Verónica Castro confiesa cómo se conocieron

Tiara, presunta víctima de acoso de Verónica Castro y quien actualmente tiene 19 años, accedió a dar una entrevista a Jorge Carbajal y contó cómo conoció a la actriz de "Los ricos también lloran"; la joven recalcó que todo sucedió en la pandemia y el éxito de "La casa de las flores".

"Yo la conocí por la serie de 'La Casa de las Flores' y las otras creo que por 'Pequeños gigantes', en 2020 estaba la pandemia y fue cuando empezamos a tener contacto con ella por Twitter, y pues ella nos iba localizando poco a poco", comentó

De acuerdo con lo revelado Tiara, las primeras veces que ella tuvo contacto con Verónica Castro las trataba muy feo y parecía que siempre estaba enojada, pues acababa de pasar la polémica por la supuesta boda con Yolanda Andrade.

"Como que nos trataba bastante feo, después se liberó y empezó a tratarnos mejor y a ser más cariñosa. A mí fue a la primera a la que le escribió en privado, y con la que empezó a tener más contacto, a mí hasta me pasó su WhatsApp y era más directa conmigo", señaló.

Verónica Castro pedía fotos íntimas en conversaciones, confiesa víctima de acoso

Tiara fue la encargada de crear el famoso grupo de Whatsapp "Los fantasmas de Verónica", sin embargo, aunque confesó que en un principio era un grupo bastante grande, al final solo quedaron cuatro junto con la actriz. La joven aseguró que Verónica Castro le contaba cosas personales y viceversa, sin embargo, siempre fue muy atenta con ella y hasta le mandaba obsequios.

"Según decía que yo era su amiga, entonces hablábamos de todo, yo le contaba y ella me contaba... se la pasaba hablándome de que era muy inteligente, hasta me llegó a mandar un regalo, y era muy atenta conmigo", comentó

Ante la pregunta de si Verónica Castro les insinuaba cosas o temas sexuales, la supuesta víctima comentó que todo comenzó con el famoso "Sapito", pues la mamá de Cristian Castro quería saber qué significaba, pero todos los días quería hablar de eso.

"Nosotras teníamos un tema entre nosotras las niñas, del mentado sapito, que nos referíamos a nuestras partes íntimas, pero un día ella se metió en el tema y preguntó '¿qué es el sapito?' y pues así empezó,

"Sabía de qué estábamos hablando y le llamó la atención, empezó a querer hablar todos los días de eso, y fue cuando nos dijo en una ocasión de 'mándenme fotos' y bromeaba, no le mandábamos fotos, y nos reíamos porque era como incómodo el momento".

Sin embargo, esa no fue la única forma en que las incómodo, pues afirma que en otra ocasión tocaron un tema aún más sensible y aunque para todas era incómodo, Verónica seguía muy insistente al respecto y hasta les pedía vídeos íntimos.

"Alguien sacó el tema de la masturbación y yo le dije 'no hay que hablar de eso y menos enfrente de ella', y me empezó a insistir muchísimo de que era mi amiga, y 'ay cuéntame, porque tal vez yo no sé, y a ver tus videos', y entonces sus gestos eran muy asquerosos".