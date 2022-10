Yusef Farah de Survivor México 2022 acabó en el hospital, ¿qué le pasó?

TIJUANA.— Yusef Farah, quien para algunos es el campeón sin corona de Survivor México 2022 tras ser traicionado por los demás integrantes del reality de supervivencia, preocupó a sus fans al dar conocer que se encontraba en un hospital de Tijuana, Baja California. A través de redes sociales dio a conocer qué es lo que le pasó.

Yusef Farah de Survivor México 2022 acabó en el hospital

Yusef Farah, quien fue uno de los concursantes más destacados del programa de TV Azteca, informó a sus seguidores mediante las historias de Instagram que estaba a punto de viajar a su natal Guadalajara, Jalisco, pero tuvo que quedarse en Tijuana, Baja California (lugar en el que estaba).

Sin embargo su anunció causó revuelo, pues el atleta se dejó ver en la habitación de un hospital portando una bata azul como se le da a las personas que se encuentran internadas o serán intervenidas.

En su vídeo, Yusef habló de los planes que tenía al llegar a su tierra natal, incluso destacó que llegando a Guadalajara se dirigiría a "los estudios", sin embargo no da detalles específicos de su estado de salud, aunque si adelantó que acudió a unos estudios.

“Manada, son casi las 11 de la noche. Me voy a hacer ahorita una resonancia magnética, no estoy muy bien de las rodillas, la verdad, de las dos. Ahí los mantengo informados”, explicó el exconcursante de Exatlón México.

Cabe destacar que al parecer Yusef Farah no tiene nada grave, pero sí tendría afectaciones en las rodillas, mismas que podrían derivarse de los extremos retos que enfrentó a su paso por ‘Exatlón México’ y ‘Survivor México 2022’.

Incluso hace unos días, en un medio de circulación nacional se indicó que el también llamado ‘León Libanés’ le urgía ser operado de una rodilla, pues las molestias le han impedido caminar bien.

En dicha publicación también se menciona que Yusef tras participar en el reality de TV Azteca terminó con una rodilla y un menisco roto. Asimismo, señaló que antes de entrar a Survivor México 2022 iba a ser operado de la rodilla.

“Sí, de hecho yo me fui con una rodilla con un menisco roto, regresé con una rodilla muy lastimada... a mí me iban a operar la rodilla antes de entrar a Survivor. Ya me urge que me la operen porque me está costando trabajo caminar”, explicó el también biólogo.

Para alegría de sus fans, Yusef Farah ya se encuentra en Guadalajara. A través de sus historias de Instagram, presumió su llegada a su hogar.

Sobre el diagnóstico que le dieron y en qué condiciones se encuentra actualmente, hasta el momento no ha informado, pero se espera pronto lo haga, pues tiene muchos planes a futuro. Algunos de ellos: sacará un podcast propio con temas de cómo supervivir, tomará unos diplomados de desarrollo personal y también estudiará cuestiones escénicas.