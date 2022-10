CIUDAD DE MÉXICO.— El Retador 2022 llegó a su fin el pasado domingo 2 de octubre sin embargo, el show sigue envuelto en polémica, pues ahora exparticipantes del reality de Televisa revelaron a un programa de espectáculos las condiciones “inhumanas” en las que vivían.

El Retador 2022. Exparticipantes denuncian las condiciones ''inhumanas'' que sufrían

Fue en el programa "Chisme No Like" en el que dos concursantes del reality show de Televisa denuncian los malos tratos por parte de la producción.

De acuerdo con los presentadores, a los concursantes les daban un trato distinto dependiendo de su grado de popularidad, por lo que quienes no eran tan famosos o extranjeros vivían en un área que se encontraba en pésimas condiciones, pues no contaba con agua, papel y escaseaba la comida, pero además o no se les permitía salir a comprar a las tiendas cercanas.

En el programa los afectados compartieron su testimonio. El imitador Francisco Puga, quien ha participado en ambas temporadas, reveló que el año pasado las condiciones eran muy distintas.

"Tuve la oportunidad de participar el año pasado, las condiciones eran otras. Me invitaron a participar este año. Al final fui a perder mi tiempo e ingreso. Yo acepté la propuesta, pero no sabía que iba a ser parte de este engaño", explicó Puga.

Por su parte, Alex Béjar mencionó que les exigían como si les estuvieran pagando, pero la producción no lo hacía.

”Nos exigían como si estuviéramos trabajando y a veces no nos daban ni un miserable peso, a veces no había ni agua para tomar en la casa, una vez nos tuvieron más de 7 horas en un camerino, sin respuesta de nada”, comentó el imitador sobre los presuntos malos tratos que vivió.

Béjar finalizó señalando que había discriminación entre los artistas, explotación laboral y mucha desorganización, por lo cual lamentó su participación en la segunda temporada del show.

Aunque las declaraciones de los exparticipantes causaron revuelo, hasta el momento nadie de la producción se ha pronunciado al respecto para aclarar lo dicho por Francisco Puga y Alex Béjar.

Sin embargo, no serían los únicos que habrían emitido su molestia con la producción, anteriormente el yucateco Pierre David también se dijo disgustado por lo sucedido cuando el jurado eligió a Arath de la Torre en un duelo de imitación.

De igual modo, la cantante Dulce abandonó el programa sintiéndose inconforme, pues considero que Lupillo eligió a una joven por su belleza y no por su talento; tras ello la también actriz sintió que toda la producción le siguió el "juego" a Rivera.

