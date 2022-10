Eugenio Derbez reaparece tras accidente; tiene nuevos dolores, afirma Alessandra Rosaldo.

Hace poco más de un mes que Eugenio Derbez sufrió la caída que le provocó 15 fracturas en el hombro, hecho que ha provocado un sinfín de especulaciones sobre los verdaderos motivos e incluso han surgido versiones de que no fue exactamente un accidente, sino una disputa con su hijo Vadhir Derbez.

Esto ya ha sido aclarado por su familia y los rumores al respecto parece que por fin se desvanecen; así que ahora el Eugenio Derbez ha vuelto a reaparecer en redes sociales.

Eugenio Derbez reaparece tras accidente

Luego del complicado panorama, ahora el actor y productor de 61 años de edad luce bastante diferente, pues el semblante del actor se ve relajado, con una actitud que refleja positivismo, según se observa en una publicación de Instagram luego de salir de su tratamiento de fisioterapia.

Eugenio Derbez reaparece y publica una historia de Instagran

Eugenio Derbez se había mantenido alejado de sus redes para enfocarse en su recuperación tras el accidente y ahora por fin reapareció en sus historias de Instagram, donde a juzgar por las imágenes luce visiblemente más recuperado.

Se puede observar a Eugenio Derbez con una expresión relajada, sentado en su coche, portando una playera negra y un mensaje que dice: ''Saliendo de fisioterapia''.

En la imagen aparece la frase en inglés: This is what healing looks like, que en español quiere decir: ''Así es como se ve la sanación''.

Eugenio Derbez tiene nuevos dolores, afirma Alessandra Rosaldo

Como el actor ha dado cuenta de ello, ya ha iniciado su terapia de rehabilitación desde hace unos días y sobre este tema, su esposa Alessanda Rosaldo ha dicho que Eugenio Derbez tiene nuevos dolores.

La declaración de la también cantante tiene muchos sentido, pues luego de que el actor pasara por una operación que no fue nada sencilla, según revelaron en su momento, su hombro y brazo permanecieron inmovilizados, por lo que es comprensible que los ejercicios para que vuelva a recuperar la movilidad de esa extremidad resulten dolorosos.

En una entrevista concedida al medio de comunicación Publímetro, Alessanda Rosaldo apunta que su esposo está concentrado en atender la prescripción médica y aunque la recuperación sea lenta, ya se observan avances.

“Ahí va justo lo empece a llevar a sus fisioterapias y va mucho mejor, lento, pero muy bien. Ahora que ya comenzó hacer ciertos ejercicio y movimientos, ya tiene dolores nuevos, pero va mejor y está avanzando, es un proceso lento”.

Sin embargo, los dolores que tiene como resultado de los ejercicios son parte del proceso para volver a la movilidad habitual.

Lenta recuperación tendría Eugenio Derbez

Hay que recordar que previamente Eugenio Derbez se había dejado ver en redes desde el 18 de septiembre pasado, cuando a través de su perfil de Instagram hizo un en vivo para explicar cómo ocurrió su accidente y platicar sobre su estado de salud.

En la transmisión en vivo, el productor dio a conocer que la caída ocurrió mientras practicaba un juego de realidad virtual con su hijo Vadhir y detalló las lesiones provocadas por el accidente, cuya recuperación, según dijo, duraría entre seis meses y un año, sin tener la certeza de que recuperara la completa movilidad de su hombro.

Por lo que aunque su recuperación sea lenta, el actor esta enfocado en ella.