Exatlón México. Dariana García es eliminada en tiempo real; ¿qué le pasó?

Exatlón México 2022 ya comenzó y la sexta temporada está arrancando con muchas polémicas, pues desde que se dieron a conocer los participantes, Dariana García, quien forma parte del equipo rojo, fue una de las favoritas del público y aunque hay quienes aseguran que no está dando su 100% como lo dio en Guerreros, hay otros que dicen que solo es cuestión de adaptación.

Sin embargo, tal parece que nos quedaremos con ganas de ver todo el talento que tiene Dariana, pues según la información filtrada, la atleta tuvo que abandonar el reality por una fuerte razón. Esto es lo que se sabe.

¿Qué le pasó a Dariana García de Exatlón México y por qué fue eliminada?

De acuerdo con el canal de Youtube, “Ser tú mismo, the adventure of living”, Dariana García de Exatlón México fue eliminada en tiempo real, no precisamente por un duelo de eliminación, sino que su estado de salud corre peligro debido a que padece de apenditicis, enfermedad por la que tiene que ser operada de manera inmediata.

La única cura para la apendicitis, es remover el apéndice infectado de manera quirúrgica, por lo que Dariana García tendría que estar en reposo por al menos 3 meses para poder sanar de manera adecuada.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, su hermana, que es quien maneja su cuenta en ausencia de Dariana, rompió el silencio y pidió a sus fans y seguidores esperen a que la producción del programa de detalles sobre lo que sucedió con la jugadora de rugby y que no se dejen llevar por lo que dicen las cuentas de spoilers.

Asimismo, respecto al estado de salud de Dariana de Exatlón México, reveló que ni ella ni su familia saben nada, pero confía en que está bien y que está recibiendo todo el apoyo de los internautas.

Hasta ahora, Exatlón México no se ha pronunciado al respecto y se espera que en la emisión del próximo lunes 10 de octubre se den a conocer más detalles sobre lo que le pasó a Dariana García.

uD83DuDE31 DARIANA y YANN tuvieron una plática nocturna. uD83DuDE33 ¿Aún no logran llevarse bien con algunos de sus compañeros? uD83DuDE36uD83DuDCA2 #FortalezaExatlón uD83DuDCF2 Ve aquí Azteca UNO en vivo y GRATIS uD83DuDD25? https://t.co/pTWp6GK1VU pic.twitter.com/G2hW1rpwxC — Exatlón México (@ExatlonMx) October 7, 2022

¿Qué es la apendicitis, enfermedad de Dariana García de Exatlón México?

La apendicitis es la inflamación del apéndice y ésta ocurre cuando dicho órgano es obstruido, ya que comienza a infectarse. Si no se atiende de inmediato, el apéndice puede llegar a ser perforado o provocar una acumulación de pus que se forma en el abdomen, por lo que es esencial tratar de manera urgente a las personas que son detectadas con esta enfermedad.

Dariana se enfrenta a Liliana en una carrera sumamente demandante. uD83DuDE31 ¡Los azules siguen llevando la delantera! uD83DuDC4AuD83CuDFFB #EstrenoExatlón pic.twitter.com/BhXWN79yfM — Exatlón México (@ExatlonMx) October 4, 2022

¿Quién es Dariana García, participante de Exatlón México?

Dariana García, también conocida como la "Reina Rose", participó en "Guerreros 2021". Nació en la ciudad de México y tiene actualmente 22 años de edad. En el programa de Televisa fue la capitana de las "Cobras".

Dariana de Exatlón México es aficionada a los deportes, pero sus favoritos son el rugby, el fútbol americano y el soccer; asimismo, fue parte del Fitness Ventures Gruop, ha recibido múltiples premios en Olimpiadas Nacionales Juveniles en rugby y estatales en atletismo, además de que formó parte del dream team de Rugby’s America North.