Maite Peroni y Andrés Tovar se dan el sí; la actriz finalmente llegó al altar (Vídeo)

Maite Perroni y Andrés Tovar ya son marido y mujer, luego de que el sábado sellaran su compromiso ante la bendición de un sacerdote, acompañados de sus familiares y amigos.

"We did it ! Dando los primeros pasos de la vida q deseamos construir juntos… rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos q fortalezcan nuestro camino por este plano en el q logramos coincidir y el destino nos regaló", compartió la actriz a través de sus redes sociales.

La actriz y el productor de televisión realizaron una ceremonia al aire libre, donde recibieron la bendición de un sacerdote sobre su matrimonio, aunque aún no está claro Andrés Tovar inició con anterioridad los trámites para invalidar su matrimonio religioso con la también actriz Claudia Martín, quien señalara a la ex RBD como la tercera en discordia en su matrimonio.

Imagen de la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar. Foto vía Twitter

¿Cuándo se casaron Maite Perroni y Andrés Tovar?

La pareja se habría dado el "sí" la tarde del sábado y celebraron junto a su familia y amigos una ceremonia íntima en la que aún no se sabe si estuvieron presentes algunos de sus excompañeros en RBD.

Maite Perroni y Andrés Tovar agradecen a los invitados por estar presentes en la boda. uD83EuDEF6uD83CuDFFCuD83EuDD79



La cantante y actriz #MaitePerroni y el exitoso productor de televisión #AndresTovar unieron sus vidas este sábado, dando a conocer la noticia a través de instagram. uD83DuDE4C?? pic.twitter.com/tYhGMY2MvA — Romega TV (@Romegadigitaltv) October 9, 2022

No obstante, sus seguidores celebraron su felicidad en esta nueva etapa, recordando que ahora las tres RBD finalmente han sellado su amor en el altar.

Agora tá completo! Nossas três RBD's estão casadas uD83EuDD7A? pic.twitter.com/PyQ5YsYpjp — lucas (@lucasportilla) October 9, 2022

Pero no todos tuvieron lindas palabras para la nueva pareja, pues algunos insistieron en opacar el momento recordando la polémica detrás del reciente matrimonio.

Bueno si construyes tu felicidad en la infelicidad de otro tarde o temprano y l Karma llega!, disfruta tu felicidad, por que el día que pagues por meterte con un hombre comprometido vas a llorar el doble de lo que hiciste llorar!. — Cecilia N. (@sweetnoa01) October 9, 2022

Los frustrados intentos de Maite Perroni para llegar al altar

Uno de sus primeros amores importantes fue con el productor Güido Laris, quien fuera el director musical del grupo RBD, su romance comenzó en 2006 y fue llevado con discreción por la cantante, pero pasado el tiempo Maite hizo una revelación el año pasado, durante una entrevista con la periodista Lourdes Stephen.

"A mí el matrimonio me daba igual a partir de que a mis 23 años fui una novia fugitiva y no me quise casar. Con anillo, boda, novio y casa y dije 'no, no me caso'. A mí ya eso como que se me quitó. Me iba a casar y no me casé. Y no me arrepiento ni un segundo", dijo la actriz, quien terminó su relación con Güido en 2008.

También tuvo una relación con Mane de la Parra, con quien compartió dos años de relación la cual terminó en 2012. Su historia comenzó en una fiesta de Pedro Damián, quien fue el productor de la telenovela RBD, la cual catapultó la carrera de Perroni; desde esa vez el cantante quedó flechado por ella.

Con el pretexto de grabar una colaboración Mane pudo acercarse a Maite, luego comenzaron a salir y la relación se dio en 2010, pero a pesar de ser una de las parejas más queridas del medio su historia llegó a su fin.

Su relación más duradera fue con el chileno Koko Stambuk, quien conoció a Maite cuando le produjo su álbum Eclipse de Luna (2013), para lo cual también escribió el tema "Ojos divinos".

Desde entonces tuvieron una gran amistad que fue evolucionando en una relación, la cual comenzó ese mismo año. Aunque Maite compartía algunos momento que pasaban juntos a través de sus redes sociales, su noviazgo siempre se llevó con total discreción, llegando a sumar ocho años juntos, en los cuales constantemente se les preguntaba que para cuándo sería la boda, pero ellos siempre respondían que estaban bien con la vida que tenían y no entraba en sus planes.

La petición de boda llegó en 2018 y pese a que ella dijo que sí, nunca se manejó una fecha tentativa para la ceremonia, lo que sí llegó fue su rompimiento, que se dio el año pasado entre rumores de infidelidad por parte de la ex RBD con su ahora prometido Andrés Tovar, quien en ese entonces seguía casado con la actriz Claudia Martín.

Pero cuando confirmaron su noviazgo hace unos meses, también quisieron aclarar que cuando su noviazgo se dio ambos estaban ya solteros, pero se dio un reencuentro entre ellos ya que tienen 20 años de conocerse, y decidieron tratarse en otro plano más allá de la amistad, descubriendo que son felices juntos.

En la lista de amores de Maite Perroni, también estuvieron romances muy sonados como el que sostuvo con el cubano William Levy, con quien compartió el protagónico de la telenovela "Cuidado con el Ángel" (2009), pero fue una relación muy fugaz, lo mismo pasó con Carlos de la Mota con quien salió sólo durante dos meses en 2010.