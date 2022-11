Alfredo Adame confirma que perdió parte de su ojo; revela que se siente inseguro

Alfredo Adame fue víctima de la delincuencia el pasado mes de octubre cuando, tras presuntamente intentar ayudar a una persona que estaba siendo agredida, dos hombres lo golpearon fuertemente y dañaron considerablemente su vista, especialmente la del ojo derecho.

Ahora, el presentador confirmó que perdió parte de la vista y que tendrá que tomar terapia debido al daño que sufrió. Asimismo reveló que se siente inseguro, pues está solo en su casa, y al mas mínimo ruido o coche sospechoso que pasa, se pone en modo alerta. Esto fue lo que dijo.

Alfredo Adame confirma que perdió parte de su ojo tras golpiza

En entrevista con "Venga La Alegría" Alfredo Adame confirmó que sí perdió la vista en el ojo derecho y que corre el riesgo de que más adelante sufra un glaucoma por el cual deberá ser intervenido quirúrgicamente de nueva cuenta.

“Tengo el 30% de la pérdida del ojo por default. El ojo derecho está más alto que el izquierdo. El nervio óptico no está afectado, sólo se irritó. Los músculos están estresados... en tres meses, cinco años o en veinte años me puede salir un glaucoma, seguramente sería un milagro que no me pasara”,

Asimismo, confesó que tendrá que tomar terapia y tratamiento psicológico por lo menos dos años, pues no fue poco cosa lo que le sucedió, ya que además de dañarlo físicamente, hizo que estuviera en un sinfín de medios y por supuesto, en plena polémica durante varios días.

Cabe mencionar que Alfredo Adame fue criticado hace poco porque en plena recuperación de su ojo, fue captado en la fiesta de su mánager, en donde se tomó fotos con varios invitados. Él mismo reconoció que asistió al evento sin la autorización de su doctora.

“Recuperándome con estas bellezas en el cumpleaños del buen @fragosomanager”, escribió en la publicación donde se le ve aún con el rostro lastimado, pero acompañado de algunos de los asistentes del evento.

Comentó que la doctora se enteró por medio de redes sociales y en un principio lo regañó, pues no tenía porque arriesgar su salud de esa manera, pero al final dejó que estuviera en el lugar al menos una hora.

“Vengo regañado porque la doctora me cachó que lo publicó Rodrigo en sus redes y todavía me dice ‘¿cómo que estás en una fiesta?’, le dije ‘sí, doc’, me aventé como diez minutos ahí de tiro con ella; me dijo ‘bueno, ve una hora nada más y rapidito, nada de que te quedas ahí y aguas con la cara’”, recordó

Alfredo Adame revela que se siente totalmente inseguro tras ser golpeado

Durante la misma entrevista, Alfredo Adame confesó sentirse inseguro todo el tiempo, pues ya no vive tranquilo desde lo que le sucedió. Incluso confesó que siempre está en modo alerta y sabe que sus agresores son "gente de cuidado"; también dijo que ha visto varios vehículos un tanto sospechosos afuera de su casa, por lo que su vida ha dado un giro inimaginable.

“Han aparecido camionetitas negras, viejas y feas con vidrios polarizados, me siento totalmente inseguro. Además viniendo de donde viene, de una ejecución de narcomenudistas. Suena un ruidito en el jardín o los perros ladran tantito y de inmediato me levanto”, contó el histrión.

Respecto al proceso legal de sus atacantes, Adame explicó que las investigaciones siguen y que ya presentó ante las autoridades los vídeos en los que se nota que no él empezó la pelea.

“Ahí van (las investigaciones) se está integrando la carpeta, ya presenté los videos donde yo no soy el que inicia la bronca, pero eso ya no sirve de nada. Yo me di cuenta en el juzgado que el juez dijo: ‘Aquí no importa quien empezó, aquí importa quien fue el que provocó y el que recibió los golpes” dijo.