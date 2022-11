Andrea Escalona revela cómo se enteró de la muerte de su madre: ''Ya estaba tibia'' (VÍDEO)

Magda Rodríguez, mamá de Andrea Escalona y reconocida productora de televisión, murió inesperadamente el 1° de noviembre de 2020, siendo una pérdida irreparable no solo para el mundo del entretenimiento, sino también para su hija, quien era su mayor admiradora y su fiel acompañante en todo momento.

Ahora, tras dos años desde su fallecimiento, Andrea Escalona rompió el silencio sobre la muerte de su madre y reveló el momento en el que se enteró de la lamentable noticia. Esto fue lo que dijo.

Andrea Escalona le puso un altar a Magda Rodríguez por Día de Muertos

En un breve encuentro con los medios de comunicación, Andrea Escalona fue cuestionada sobre cómo es que celebrará Día de Muertos y cómo honrará la memoria de su mamá, Magda Rodríguez. La conductora de "Hoy" afirmó que ella no era de poner altares y una parte era porque "no quería plasmar" la muerte de su madre, era un sentimiento extraño, sin embargo, en esta ocasión decidió poner uno en su casa de Acapulco.

Andrea Escalona confesó que puso todo lo que le gustaba a Magda, su bebida y comida favorita, calaveritas de azúcar, papel picado, flores, pan de muerto e incluso ya pidió que le fueran a comprar más cosas para decorarlo.

Andrea Escalona confiesa cómo se enteró de la muerte de su madre

Por otro lado, la presentadora de "Hoy" recordó cómo fue que se enteró de la muerte de Magda Rodríguez y comentó que particularmente semanas antes ella estuvo muy triste e incluso se sentía deprimida.

“Yo estuve muy triste hace dos años, incluso para su cumpleaños me puse una borrachera... me sentía deprimida”, comentó

Andrea Escalona reveló que la pandemia de covid-19 los tenía muy tensos a todos, pues en su familia cada vez se iban presentando más casos y su mamá se sentía extraña respecto a su salud, pues en esa época todavía no había vacunas ni nada por el estilo.

Un día antes de que falleciera, Andrea Escalona la vio para desayunar y quedó de verla en la noche, sin embargo, su mamá, Magda Rodríguez le pidió que no fuera, pues no sabía si tenía covid-19. Intentó marcarle pero no le contestó y ella comenzó a preocuparse.

“Me dijo que no fuera porque qué tal que sí tenía covid (…) Le hablé y no me contestaba y no me contestaba”

Finalmente, aquel 1° de noviembre, día que murió Magda Rodríguez, reveló que de nueva cuenta intentó marcarle pero no hubo respuesta, sin embargo, ella presentía que algo andaba mal.

Andrea Escalona contactó a Mayra, la trabajadora del hogar de Magda, y le dijo que se había vuelto a dormir; la conductora insistió en que pasara a verla a su cuarto y ahí fue cuando vieron la trágica escena.

“¿Me pasas a mi mamá?” “Ay señorita, es que se levantó pero se sentía medio cansada y se volvió a dormir”.

Tras esa respuesta le ordenó entrar a la habitación y contactarla; mientras esperaba pensó: “si le pasa algo me muero”. Al llegar a la habitación Mayra la encontró sin signos vitales, por lo que llamaron a la ambulancia mientras Andrea Escalona y Andrea Rodríguez, hermana de Madga, se trasladaron a su hogar en San Ángel, donde la vieron por primera vez sin vida y ella reconoció que estaba tibia.