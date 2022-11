"Blonde", la gran apuesta de Netflix para adultos que no tuvo éxito

"Blonde" la gran apuesta de Netflix que no tuvo éxito.

CIUDAD DE MÉXICO (SUN).- Netflix se ha vuelto uno de los gigantes del entretenimiento por streaming y eso no es una novedad para nadie. La plataforma lanzada en 2007 para disfrutar series y películas, hace casi dos meses decidió introducirse en el rubro cinematográfico de categoría "restringido".

Esto quiere decir que cualquier contenido que sea calificado como tal, es sí o sí para personas mayores de edad por su contenido explícito.

"Blonde"

El 28 de septiembre se estrenó en Netflix la película que sigue la historia de quien fue cantante y sex symbol de los años 50 y principios de los 60: Marilyn Monroe. El film tuvo su lanzamiento en el Festival de Cine de Venecia de 2022 y era uno de los más esperados del año.

Quien encarna a la artista es Ana de Armas ("Aguas profundas", "El hombre gris" y "El lado oscuro del deseo", entre otros films).

¿Por qué fracasó "Blonde" en Netflix?

Pero lo que sucedió con el estreno de "Blonde", es que no resultó como se esperaba. Primero porque antes de lanzarla a la plataforma, tuvo que ser suspendida porque fue considerada por los ejecutivos de Netflix como una película "prohibida".

El motivo reside en el contenido de sexo explícito y de varias escenas que contienen momentos de violaciones que sufrió la actriz nacida en Los Ángeles, Estados Unidos. Si bien en el momento de su estreno, en el Festival de Venecia, tuvo una gran ovación y buena aceptación, lo cierto es que al día de hoy presenta opiniones y críticas divididas.

El motivo reside en que hay varias escenas que son polémicas y de hecho muchas personas han comentado en las redes sociales que no pudieron terminar de verla. El principal motivo por el cual este contenido de Netflix para adultos no tuvo éxito es porque algunos espectadores manifestaron no poder terminar de verla. Además, la película tiene una narración que en momentos se torna "pesada". Pero lo que más llama la atención del film y es el principal foco de polémica, es el relato violento de la vida de Marilyn Monroe, ya que se la está revictimizando y su imagen de mujer explotada por la industria a causa de su cuerpo.

Tráiler de "Blonde"

