FOTOS. Juanes inaugura los conciertos de la Feria Yucatán Xmatkuil 2022

Y la euforia estalló. Las casi 15,000 personas reunidas en el Centro de Espectáculos Montejo recibieron anoche con una ovación a Juanes, que ofreció el primero de los conciertos gratuitos de la Feria Yucatán Xmatkuil.

Los primeros temas que interpretó fueron “El amor después del amor”, “No tengo dinero”, “Nuestro juramento” y “La bilirrubina”, original de Juan Luis Guerra.

Para Juanes el concierto en Yucatán era especial, aunque estuvo a punto de cancelarlo. El pasado sábado llegó a México procedente de España solo para parar en un hospital por apendicitis, por la que debió someterse a una operación de emergencia.

Aún convaleciente, el cantante dijo al público que no quería cancelar su visita al Estado, porque, aseguró, tenía muchas ganas de estar con el público yucateco.

“Es mi primer concierto sin apéndice, ustedes disculparán si no me muevo tanto, aún me duele”, confesó.

“Nada vale sin tu amor”, “Fotografía”, “Volverte a ver”, “Para tu amor”, “Es por ti” y “Mala gente” fueron coreadas por el público, lo mismo que “No le pegue a la negra”, popular de Colombia, país natal del cantante.

Acompañado de su guitarra y sus músicos, Juanes hizo bueno el pronóstico y cumplió con ofrecer un espectáculo a la altura en una noche que al final se despejó de nubarrones y hasta la Luna fue testigo del embrujo del intérprete.

En la última parte del concierto, de casi una hora y media de duración, cantó “La camisa negra”, “Me enamora”, “A Dios le pido”, “Querida” y “La luz”.

Convocados a la Feria por Juanes

Horas antes de que Juanes apareciera en Xmatkuil —a eso de las 9:50— y cuando todavía no oscurecía, numerosos entusiastas se apresuraron a instalarse tan cerca como fuera posible del escenario, donde el equipo técnico alistaba el concierto.

Previamente fueron llegando poco a poco y así también comenzó a generalizarse la expectación, ésa que se despierta ante la ilusión de disfrutar la presentación de una de las figuras más icónicas del firmamento artístico latinoamericano.

En orden, silenciosos, contrastantes con los altavoces que transmitían temas de Ricardo Arjona, todos aguardan la oportunidad de acceder al área. De pronto cayó la lluvia, casi nadie estaba preparado, el remojo fue parejo, mas nadie se movió, nadie abandonó. Un chaparrón vespertino no les iba a arruinar la velada.

El filtro de seguridad fue pausado y estricto, tanto o más que el estacionamiento: $40, la cuota para usarlo. No bebidas, no alimentos, no armas, por un lado las damas, por el otro los caballeros, no hay venta de playeras, carteles, llaveros ni gorras.

Las taquillas están abiertas pero no hay venta de boletos. Algunos llegan con la esperanza de conseguir uno. El esfuerzo es inútil. Boleto en mano solicita el personal de seguridad, que en la penumbra registra a cada persona.

A las 8, cada quien ocupaba el mejor lugar para disfrutar el show que empezaría casi dos horas después.