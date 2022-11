MasterChef Celebrity México 2022. ¿Quién es el eliminado hoy domingo 13 de noviembre?

MasterChef Celebrity México 2022 cada vez se va poniendo mucho mejor y como cada domingo, ya podríamos saber quién es el eliminado hoy en el reality.

La semana pasada se vivió un capítulo bastante tenso y es que el reto de campo para ambos equipos fue toda una travesía y como siempre, hubo sus ligeras tensiones y diferencias. Además, regresaron los participantes de la primera temporada de MasterChef Celebrity y es que tras el regreso de Nadia, que no tiene contentos a muchos, también pensaron que ellos regresarían a la competencia, sin embargo, solo estuvieron presentes para ayudarlos con el reto de salvación.

Ahora, tal parece que de nueva cuenta habrá una emisión complicada en MasterChef México y es que la competencia se ha vuelto más reñida con cada semana que pasa y todos tienen el mismo objetivo, llegar a la final. Esto es lo que veremos hoy en el reality de TV Azteca.

¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity México 2022?

Este domingo en MasterChef Celebrity México el capítulo será todo un reto y es que al parecer los participantes van a probar que tan buenos son para los retos a ciegas, pues tendrán que entrar a lo que vendría siendo un cuarto oscuro para tomar ingredientes y ejecutar una "receta perfecta" pues eso es lo que quieren los jueces.

Tal y como se muestra en el avance, se puede ver que Gavito y Karla Sofía Gascón quedan como pareja, por lo que el "amor" se hace presente en MasterChef Celebrity México, sin embargo, al parecer el juez de hierro no está tan cómodo con esta decisión e incluso le dice a su compañera que "no le toque ahí", lo que podría provocar ciertas críticas para la actriz española.

Asimismo, aparentemente hay algún tipo de discusión entre ciertos participantes pues Ale Toussaint se muestra visiblemente molesta con alguno de sus compañeros; por su parte, Ricardo Peralta "La Loba" tiene como pareja a Lorena Herrera y ambos se encuentran un tanto asustados y preocupados por lo que ven en ese cuarto oscuro.

De nueva cuenta, es Arturo López Gavito quien hace hincapié en que no es un reto nada sencillo y que por el contrario, todos están en peligro.

Permanecer en la cocina más famosa de México es un reto desafiante para las celebridades… uD83EuDEE3 ¿Podrán enamorarte? uD83EuDD1EuD83CuDFFC?? Descúbrelo esta noche en #MasterChefCelebrity 8:00 p.m., por @AztecaUNO. uD83DuDD25uD83CuDF74uD83CuDF5B pic.twitter.com/rK7JR4xpwo — M?s???C??? M?´x??? (@MasterChefMx) November 13, 2022

MasterChef Celebrity México 2022. Eliminado hoy domingo 13 de noviembre

De acuerdo con cuentas de spoilers, el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity México aún no está confirmado pero podría ser entre Ale Toussaint o Nadia, y es que aunque ambas han demostrado en diferentes momentos sus habilidades para la cocina, también han tenido momentos bastante críticos dentro de la competencia.

Tal y como lo comentamos anteriormente, el regreso de Nadia a MasterChef México tomó por sorpresa a todos sus compañeros y hubo quienes abiertamente expresaron su descontento ante esta decisión de la producción, ya que aseguraron que no se lo merecía y que ya no estaba al nivel de sus compañeros. Una muestra de esto, fue precisamente el domingo pasado cuando no estuvo en el reto de campo porque "no llegó a tiempo", lo que automáticamente la llevó al reto de salvación.

¿Qué participantes continúan en MasterChef Celebrity México 2022?

Los participantes de MasterChef Celebrity México 2022 están mezclados entre actores, conductores, deportistas, músicos, cantantes y youtubers. Aquí la lista completa:

Nadia (cantante)

Lorena Herrera (Actriz)

Arturo López Gavito (Productor musical)

Alejandra Toussaint (Actriz)

Marcelo Lara (Músico)

Mauricio Mancera (Conductor)

Alejandra Ávalos (Cantante)

Ricardo Peralta (Youtuber)

Karla Sofía Gascón (Actriz)

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity México 2022 EN VIVO?

Este domingo 13 de noviembre de 2022 podrás ver MasterChef Celebrity México 2022 a las 8:00 pm (hora del centro de México) por Azteca UNO, por lo que se puede ver desde televisión abierta.

Asimismo, puedes ver esta edición de MasterChef México en el sitio web de TV Azteca y en el canal de YouTube oficial en el publican los capítulos completos unas horas después de que se transmitió.