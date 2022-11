Gabriel Soto e Irina Baeva reaparecen juntos; notan ''extraño'' comportamiento (VÍDEO)

Gabriel Soto e Irina Baeva son una de las parejas más populares en la actualidad y aunque en un principio fueron muy criticados por su relación, ya que la presentadora rusa fue tachada como la tercera en discordia entre el actor y Geraldine Bazán, desde hace un par de años que están juntos e incluso habían hasta planes de boda, los cuales se retrasaron por pandemia y por todo el conflicto entre Rusia y Ucrania, pues la familia de Irina no podía salir de su país natal.

Ahora, desde hace varias semanas comenzaron los rumores de una posible separación entre ambos famosos y es que aunque trataron de negarlo, su actitud dejaba ver otras cosas, pues ya no se comentaban en redes sociales, no aparecían juntos y prácticamente ya no interactuaban.

Tanto Baeva como Soto aclararon que su "separación" fue únicamente por temas laborales y que ellos seguían juntos, la boda seguía en pie y demás, sin embargo, las alarmas se encendieron hace unos días cuando Gabriel felicitó por su cumpleaños a Irina pero los usuarios notaron que todo fue muy "seco" y que se vio muy forzado.

Ante esto, ahora Gabriel Soto e Irina Baeva reaparecieron juntos y fueron captados en el aeropuerto antes de salir hacia Miami, sin embargo, a los usuarios no les convenció mucho su actitud. Esto fue lo que pasó.

Gabriel Soto e Irina Baeva tienen ''extraño'' comportamiento

Fue en el canal de YouTube de Mich Rubalcava, donde el periodista reveló que tras las declaraciones de Gabriel Soto en el que dijo que termina el año con muchos proyectos laborales y el amor de sus hijas que es el más importante, ahora la "pareja" fue captada en el aeropuerto antes de tomar un vuelo a Miami.

"Este fin de semana, publicaron una entrevista en donde Gabriel dijo mil cosas y no mencionó para nada a Irina, cuando antes traían un guateque de estar juntos todo el día... Ellos acaban de hacer una campaña juntos, a lo mejor van a grabar más cosas juntos, porque yo vi que les sale trabajo de Miami"

Mich compartió el video tomado por Nelssie Carrillo, en el que se observa una actitud rara de Gabriel Soto e Irina Baeva, pues asegura que ya no están tan cariñosos, ni juntos como antes, e incluso ni siquiera se agarran de las manos.

"Yo no los vi agarrados de la mano, yo no los vi cariñosos, yo no los vi nada, yo sigo pensando que no están juntos, a lo mejor se pusieron de acuerdo, porque acuérdense que no pueden hacer escándalos cuando están grabando novela. Entonces si a mí me preguntan, yo pienso que no están juntos y que fueron a cumplir con este compomiso laboral"

¿Por qué Irina Baeva y Gabriel Soto no podrían decir que terminaron?

Recordemos que ambos son personas muy famosas y que su trabajo ya no solo depende de la televisión sino también de redes sociales, puesto que temas comerciales, de publicidad, contratos con marcas, proyectos personales en pantalla chica y otros, son algunas de las razones por las que Irina Baeva y Gabriel Soto no podrían anunciar abiertamente su ruptura.

Incluso se dice que Televisa le pidió al exesposo de Geraldine Bazán no decir ni una sola palabra sobre su relación con Irina Baeva, pues está de por medio el reciente estreno de su nueva novela y no quieren que su rompimiento dañe ni opaque esta nueva producción de la televisora de San Ángel.