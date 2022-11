Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil confiesan si tienen una relación (VÍDEO)

Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil levantaron rumores de romance luego de que grabaron un podcast juntos y que mostraron la gran química que tienen, sin embargo, en ese momento ambos fueron cuestionados al respecto por diferentes medios y aunque desmintieron estar en una relación actual no descartaron la idea de conocerse e incluso coincidieron en que son grandes compañeros y excelentes personas, además, tienen muchas cosas en común.

Ahora, tras varios meses de dichas especulaciones, ahora ambos conductores aclararon toda la polémica y confesaron si mantienen o no una relación amorosa. Esto fue lo que dijeron.

Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil confiesan si tienen una relación

Todo sucedió hace apenas unos días cuando Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil se reencontraron en un evento público y en un breve encuentro con los medios de comunicación hablaron sobre su supuesta relación y todos los rumores que hay en torno a ella.

En medio de risas y chistes, la exesposa de Fernando del Solar habló y dijo que su relación estaba mal e incluso Marco Antonio confesó que ni siquiera se ven.

“Yo quiero decir algo… esta relación va muy mal, pues desde que grabamos el podcast no nos hemos visto y no sabe ni donde vivo, pues me dice ‘¿cuándo llegaste de Houston?’ y le digo ‘vivo en Los Ángeles, Ingrid’”, relató Marco Antonio Regil.

¡Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil aclaran de una vez por todas si es verdad que tienen una relación amorosa! uD83DuDE31??uD83DuDCFA #VLAFinDeSemana #DomingoEnFamilia pic.twitter.com/hpe59fxjjH — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 13, 2022

Asimismo, Ingrid Coronado reveló que ella es la que está dando "todo" en la relación y que así no se puede, incluso bromeó y le dijo que ya no quería ser su novia, algo que también le sacó varias risas al conductor de "100 mexicanos dijeron".

“Así no se puede, así no puede. Es una relación en la que tú estás dando y así ya no quiero ser tu novia. El vive en Los Ángeles y amor de lejos felices los cuatro y así no se puede”, añadió Ingrid Coronado.

La realidad es que pese a todas las bromas que se hicieron al respecto, Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil revelaron que son buenos amigos y que desde un principio tomaron con humor los rumores de un posible romance entre ellos y dejaron en claro que lo suyo solo se trataba de una amistad.

“Desde el principio hemos jugado con eso, nos causó mucha gracia porque somos buenos amigos, pero viviendo tan lejos no es tan fácil ni siquiera frecuentarnos como amigos”, agregó.

Ingrid Coronado está buscando al amor de su vida, confirma

Por otro lado, Ingrid Coronado reveló que sigue soltera y que sí tiene citas, pues aún tiene la esperanza de encontrar al hombre de su vida con el que pueda compartir todos los días.

“Sí tengo a mis ex, pero estoy esperando a que llegue el hombre de mi vida. No me gustaría describirlo, porque no es como que vaya a tener a un hombre por encargo. Prefiero mejor abrirme a la idea de que la vida se encargue de traerme a un hombre que realmente tenga el deseo de poder compartir mi vida con él”, destacó.