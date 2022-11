Andrés García preocupa por delicado estado de salud; sufrió una fuerte caída (VÍDEO)

Andrés García de nueva cuenta ha preocupado a sus seguidores luego de que fuera trasladado en ambulancia a la casa de su esposa, Margarita Portillo.

Recordemos que el galán de telenovelas ha estado delicado de salud desde hace varias semanas luego de que la cirrosis que padece ocasionara una fuerte recaída a nivel anímico, además, también habría sufrido varias caídas y accidentes en su casa, lo que habría provocado lesiones en su cuerpo y en dos ocasiones estuvo en el hospital.

Ahora, se ha revelado que el actor sigue delicado y su esposa dio la orden de que fuera trasladado a su casa, pues necesita cuidados extremos. Aquí los detalles.

¿Qué le pasó a Andrés García y cuál es su estado de salud?

El pasado martes 16 de noviembre, una famosa revista dio a conocer que Andrés García había sido trasladado en ambulancia a la casa de su esposa Margarita Portillo.

Fue ella misma quien solicitó esta acción debido a que Andrés García necesita tener oxígeno todo el tiempo para mantenerse estable, además, el actor aparentemente no sigue bien las instrucciones de los doctores estando en su casa; así que Portillo tomó la decisión de tenerlo con ella.

Hasta el momento la salud del actor es delicada pero estable, sólo debe estar bajo cuidados extremos y supervisado todo el tiempo; al actor le cuesta mucho trabajo acatar las indicaciones de su parte médico y en su casa no pueden controlarlo.

¿Qué enfermedades tiene Andrés García?

El actor habló hace unos meses sobre su problema de cirrosis hepática que padece desde hace varios años y él mismo ha reconocido que los excesos que tuvo en su vida lo llevaron a terribles consecuencias.

“No sé si por la cirrosis he perdido la memoria inmediata y he perdido el oído, casi no oigo. Me empecé a sentir muy débil, unos dolores en los hombros, en los nudillos, en los omóplatos y varias partes del cuerpo, de hecho, creo que tengo rotos un par de hueso”.

Asimismo, en su canal de Youtube hizo un llamado a los jóvenes y las nuevas generaciones de llevar una vida más saludable, pues él no lo entendió hasta ahora y se encuentra sufriendo mucho gracias a estos padecimientos.

Asimismo, otra de las enfermedades que aqueja al histrión, es la fibromialgia la que le provoca dolores parecidos o peores a los de la espalda. Esta enfermedad se caracteriza por la cicatrización (fibrosis) del hígado, que causa insuficiencia hepática tras la cual se puede llegar a experimentar fatiga, debilidad y pérdida de peso.