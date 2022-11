Jake Gyllenhaal sorprende en las alfombras rojas

LOS ÁNGELES.—Ver a Jake Gyllenhaal sin su enorme y predominante barba resulta un poco extraño.

Durante unos años no había otra forma de verlo, y de hecho marcó una de sus “eras” en alfombras rojas con un look bastante atractivo y ruidoso que mostraba el poder del vello facial y del corte de cabello apropiado con atuendos sofisticados y —aunque a veces alternativos— siempre elegantes.

Pero ahora, parece que el actor ha entrado en una nueva era de estilo sin demasiado vello facial.

El actor hizo una reciente aparición en la premier de “Un mundo extraño (Strange World9”, cinta de animación en la que da voz al protagonista, y eso hace pensar si esa es una de las razones por las que optó por un atuendo un poco más sencillo.

Lo primero que sale a relucir es el distinto grooming (aseo) del actor dejando una barba de unos cuántos días, que le da un aspecto más fresco, con un corte no tan atractivo ni revolucionario, pero sí clásico, lo que grita más de esta sencillez.

En la premiere en Los Ángeles, California, Gyllenhaal luce pantalón de vestir recto, con playera verde oscuro. Sobre esa una camisa de cuello mandarín de botón sencillo en tono rosa que no destaca, sino que queda oculta detrás de un saco gris bastante común, terminando con tenis blancos.

Es norma en toda forma, siendo un look contrario a las tendencias y que —a pesar de que tiene todo para no funcionar— lo hace.

“Un mundo extraño”, es otra de las grandes apuestas de Disney en la recta final del año. Desde hace un buen rato, la casa de Mickey Mouse anunció la llegada de esta producción que contó con la dirección del mismísimo Don Hall (a quien quizá recuerden por ser la mente creativa de cintas como “Big Hero 6”, “Moana y Raya and the Last Dragon”.

La historia se centra en “Jaeger” y “Searcher Clade” (interpretados por Dennis Quaid y Jake Gyllenhaal respectivamente), un padre e hijo exploradores que por una razón terminan distanciados por un buen tiempo.