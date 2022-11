Luis Miguel habría terminado con Paloma Cuevas; revelan que la dejó por una exnovia

Luis Miguel terminó su compromiso con Paloma Cuevas por presuntamente regresar con su exnovia y corista Mollie Gould. Pese a que desde hace varios meses que rumoró que ya le había dado un lujoso anillo de compromiso y que la pareja estaba preparando dos mega bodas, una en España y otra en México, al parecer "El Sol" se arrepintió y la abandonó. Esto es lo que se sabe al respecto.

Luis Miguel habría dejado a Paloma Cuevas por una exnovia

De acuerdo con el programa Chisme No Like, Luis Miguel abandonó a Paloma Cuevas en España luego de pasar más de cuatro meses viviendo con ella y "mostrando" su verdadero amor. El cantante de "La incondicional" únicamente estuvo en territorio español para el verano y, como ya se aburrió, se regresó a Miami con una joven con la que ha mantenido una relación intermitente.

Mollie Gould, nombre la exnovia de Luis Miguel, fue su corista durante varios años y ha estado con él en diversas giras alrededor del mundo.

“Luis Miguel ha abandonado Madrid para volver a Miami, para iniciar una relación con Mollie Gould, o mejor dicho, para retomar su relación con ella, pues ya habían salido juntos en 2021… quería pasar el verano en España, se fue cuatro meses y ahora que ya pasó, regresó a Miami para no volver”, aseguró Javier Ceriani.

Según declaraciones de Elisa Beristain y Javier Ceriani, Paloma Cuevas ha intentado comunicarse con Luis Miguel desde que se fue pero sus asistentes y empleados le dicen que está ocupado, que está viajando y que no puede tomar sus llamadas.

Asimismo, los conductores del programa afirmaron que una vez que LuisMi pisó Miami pidió que le "trajeran" a Mollie Gould y la misma cantante puso en sus historias de Instagram una historia que confirmaría una vista a dicha ciudad en la que se reencontrará con "El Sol".

Recordemos que Luis Miguel estaba con Mercedes Villador antes de iniciar su romance con Paloma Cuevas e incluso se dijo que también la abandonó en medio de rumores de posible boda; por otro lado, la diseñadora española era esposa del mejor amigo del cantante, el torero Enrique Ponce.

¿Quién es Mollie Gould, la exnovia por la que Luis Miguel dejó a Paloma Cuevas?

Mollie Gould es una modelo y cantante de 22 años de edad. Estudió en la academia de bailes Burbank y Groove Music, ha trabajado para grandes empresas como Pixton Design Group y en 2018 apareció en un video musical de Christian GQ.

Tras unos rumores de romance, desde 2019 se dijo que había sufrido un aborto de un bebé de Luis Miguel, pero ella misma negó todo con un mensaje contundente a través de sus redes sociales:

“Tengo una vida hermosa y feliz. Las noticias falsas son muy divertidas para mí. Nunca he tenido un aborto, inventar una noticia sobre un bebé es asqueroso”, dijo la corista de Luis Miguel.

Asimismo, de acuerdo con Chisme No Like, mencionaron que ella misma dejaba indirectas en sus redes sociales de que seguía teniendo contacto con Luis Miguel mientras él estaba con Mercedes Villador y también con Paloma Cuevas. Mollie Gould aparentemente tendría una relación sentimental con un cantante americano llamado Still Tech.