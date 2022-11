Inauguración Qatar 2022: Así fue el inicio del Mundial (FOTOS Y VÍDEOS)

El mundial de Qatar 2022 ya comenzó y la inauguración sin duda fue memorable. Lleno de colores, música, cultura y, por supuesto, fútbol, el estadio Al Bayt vivió una ceremonia inaugural frente a miles de espectadores que se dieron cita para presenciar la máxima fiesta del deporte a nivel mundial.

Pese a que la Copa del Mundo ha estado rodeada de polémica y, en los últimos días, artistas como Dua Lipa y Shakira declinaron estar presentes en dicho evento por un tema de derechos humanos, otros famosos como Maluma, Nicki Minaj y Jung Kook de BTS si formarán parte de la banda sonora del mundial. Estos fueron los mejores momentos de la inauguración de Qatar 2022.

Así fue la inauguración de Qatar 2022

Con una introducción de la mano de Morgan Freeman, fue que dio inicio el Mundial de Qatar 2022.

Morgan Freeman: "El fútbol une a personas y naciones. Hay un hilo común de esperanza, júbilo y respeto. El fútbol expande el mundo, une a las naciones en su amor por este precioso juego. Lo que hace a las naciones estar juntos, hace estar juntas a las comunidades. ??????"Todos tenemos una historia de fútbol, y Qatar también",

La tradición y cultura de Qatar se hicieron presentes en la música, pues con instrumentos, canciones y vestimenta típica fue que comenzaron a animar a los más de 60 mil espectadores que estaban en el estadio Al Bayt.

"Porras" de todos los países y las camisetas de los equipos que estarán disputando la copa mundial también desfilaron por todo el estadio; una gran cantidad de aficionados argentinos, mexicanos, japoneses, entre otros, distinguieron su bandera, su uniforme y se unieron al unísono para animar a su país.

Asimismo, las mascotas de todos los mundiales también salieron y vivieron un momento muy especial dentro de la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022.

La música sin duda formó una parte fundamental a lo largo de la ceremonia y es que recordaron a las bandas sonoras de mundiales pasados como por ejemplo "La copa de la vida" de Ricky Martin, "Waka Waka" y "La la la" de Shakira, "Wavin' flag" de David Bisbal y K'naan, entre otros.

Waka Waka de nuestra Shakira haciendo presencia en la inauguración del mundial en Qatar.uD83DuDE0D?

La canción oficial del Mundial de Qatar 2022 llamada "Dreamers" estuvo a cargo de Jung Kook de BTS, mejor conocido como el Golden Maknae.

"Look who we are, we are the dreamers, we make it happen, 'cause we believe it"

"Mira quienes somos, somos los soñadores, haremos que pase, porque lo creemos"

La mascota de Qatar 2022, La’eeb se hizo presente en la ceremonia de inauguración del Mundial, luego de ser precedido por las mascotas de las ediciones anteriores de la Copa del Mundo.