MasterChef Celebrity México 2022. ¿Quién es el eliminado hoy 20 de noviembre?

Es domingo de MasterChef Celebrity México 2022 y ya podríamos saber quién sería el eliminado de hoy en el programa. Esta edición de famosos ha acaparado la atención de miles de usuarios en México pues ha superado por mucho las expectativas.

El programa pasado sin duda se vivió demasiada tensión, pues los retos no estuvieron nada fáciles, sin embargo, Ale Toussaint fue la eliminada y tuvo que abandonar el reality de cocina más famoso.

Como cada vez van quedando menos participantes, el nivel y la exigencia de los jueces cada vez va aumentando más, por lo que los participantes saben que cualquier error por más mínimo que sea podría costarles su lugar dentro de la competencia. Aquí te decimos todo lo que pasará hoy en MasterChef México.

¿Qué pasará hoy en MasterChef Celebrity México 2022?

Este domingo en MasterChef Celebrity, los participantes reciben visitas, pues estarán compitiendo con alguno de sus familiares, desde sus parejas, abuelitas, primas, hermanas, etc.

Desafortunadamente las cosas no serán tan sencillas, pues sus invitados serán los que van a cocinar pero siguiendo sus instrucciones, por lo que ellos estarán desde el balcón mientras cocinan.

Ricardo "La loba" Peralta dice que hay un plan llamado "Adiós Nadia" que ya fue activado, pues tanto él como sus compañeros siguen en desacuerdo por su regreso, ya que además de que no está a su nivel, ella tuvo tiempo de descansar y estar en su casa, cosa que ellos no.

Por su parte, aparentemente Mauricio Mancera de nueva cuenta tiene problemas y Gavito arremete en su contra, pues asegura que solo sigue en MasterChef México por suerte, no porque tenga talento en la cocina. Además, se puede apreciar que Karla Sofía Gascón tiene algún tipo de accidente, lo que podría ser una caída.

MasterChef Celebrity México 2022. Eliminado hoy domingo 20 de noviembre

De acuerdo con cuentas de spoilers, el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity México aún no está confirmado pero podría ser entre Nadia o Mauricio Mancera. La exacadémica no es 100% del agrado de sus compañeros y menos desde que regresó y aunque en estos últimos capítulos ha demostrado su talento en la cocina, quizá esta noche no le ayude mucho.

Por su parte, la realidad es que Mauricio Mancera se ha salvado en varias ocasiones y en casi todos los capítulos ha estado en el reto de eliminación, por lo que quizá sus piscas de suerte ya no le funcionen.

¿Qué participantes continúan en MasterChef Celebrity México 2022?

Los participantes de MasterChef Celebrity México 2022 están mezclados entre actores, conductores, deportistas, músicos, cantantes y youtubers. Aquí la lista completa:

Nadia (cantante)

Lorena Herrera (Actriz)

Arturo López Gavito (Productor musical)

Marcelo Lara (Músico)

Mauricio Mancera (Conductor)

Alejandra Ávalos (Cantante)

Ricardo Peralta (Youtuber)

Karla Sofía Gascón (Actriz)

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity México 2022 EN VIVO?

Este domingo 20 de noviembre de 2022 podrás ver MasterChef Celebrity México 2022 a las 8:00 pm (hora del centro de México) por Azteca UNO, por lo que se puede ver desde televisión abierta.

Asimismo, puedes ver esta edición de MasterChef México en el sitio web de TV Azteca y en el canal de YouTube oficial en el publican los capítulos completos unas horas después de que se transmitió.