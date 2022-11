Christian Nodal es criticado por mirar escote de una fan en pleno concierto (VÍDEO)

Christian Nodal de nuevo se encuentra en medio de la polémica luego de que fuera exhibido en un vídeo por mirar el escote de una fan mientras se acercaba para cantarle.

Todo sucedió el pasado fin de semana durante su concierto en Tlaxcala donde una mujer grabó el momento en el que la mirada del exnovio de Belinda se dirigió completamente a su "blusa". Esto fue lo que pasó.

Christian Nodal le mira el escote a fanática en pleno concierto

El vídeo publicado en la cuenta de Tiktok de la usuaria @gabyroma, se puede apreciar como Christian Nodal se acerca hacia ella mientras lo grababa cantando uno de sus éxitos, sin embargo, fue en ese momento cuando el intérprete de "Ya no somos ni seremos" desvía la mirada por unos segundos hacia su escote.

Después de eso, aparentemente ella se da cuenta y se intenta cubrir con las manos para que no se le vea nada de más, sin embargo, Nodal permanece con ella un momento más y después regresa al centro del escenario para seguir cantando.

Usuarios critican a Nodal y piden etiquetar a Cazzu en el vídeo

Cabe mencionar que en redes sociales, el cantante está siendo fuertemente criticado por los internautas, pues aseguran que fue descarado y además es una falta de respeto lo que hizo. Incluso hay quienes están pidiendo que el vídeo llegue a Cazzu, nueva novia de Nodal, para que vea como se le fueron los ojos.

Por otro lado, hubo quienes lo tomaron con humor y hasta mencionaron que se iba a tatuar su escote y que se parecía a Belinda. Hasta el momento, el cantante no ha mencionado nada al respecto de esta polémica.

“Ya lo vi tatuándose tu escote”; “Etiqueten a Cazzu”; “Se parece a Belinda”; “Jajaja que bueno que ya no está con la Beli hermana si no ya estaría colgado y tú bloqueada jajaajaja”; “Se parece a Santa Belinda como no”; “Lo triste es que si alguien que no es famoso la hubiera mirado, estaría diciendo otra cosa”; “Sintió el poder de nodal q se tapo con la mano”; son algunos de los comentarios en la publicación.