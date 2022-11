David Bisbal, emocionado

ALMERÍA.— David Bisbal dará 20 conciertos para celebrar sus 20 años de carrera. El cantante estará veinte noches en el Teatro Albéniz de Madrid. Los conciertos comenzarán el 6 de marzo de 2023 y serán los martes, miércoles, viernes y sábado.

“El Teatro Albéniz será mi casa durante veinte noches. Nunca antes había realizado en mi carrera un proyecto así y es algo que me emociona”, confesó David. “Es un reto, es un vigésimo aniversario que primero se celebra en mi tierra y será un sueño”.

Durante la presentación, David no pudo contener las lágrimas: “Como sabéis, había una persona que me cuidaba en esos momentos, antes de arrancar todos mis conciertos y de alguna manera estaba ahí... Todavía me cuesta mucho trabajo”, dijo visiblemente emocionado recordando a Eduardo Mena, su amigo íntimo.

David Bisbal reconoció que “estar en un mismo lugar durante veinte noches representando mis veinte años en la música, resumiendo muy bien lo que ha significado todo el repertorio de mis canciones será maravilloso, otro sueño que voy a poder cumplir”.

El cantante quiso ofrecer un concierto histórico para celebrar el 20o. aniversario de su carrera musical ante 20 mil personas.

Lo hizo en el Power Horse Stadium de Almería, su tierra natal. El éxito fue rotundo y el público cantó y bailó sus grandes éxitos.

Para el espectáculo el almeriense contó con grandes amigos entre los que se encontraba Rosa López. Juntos interpretaron “Vivir lo nuestro”, la canción que cantaron juntos dos décadas antes en “Operación Triunfo”.

Rosa y David mostraron una gran conexión en el escenario.

Rosa no ha podido evitar compartir unas palabras de admiración y un pedacito de la actuación con su gran amigo, demostrando la buena relación que ambos mantienen después de tantos años.

“Como bien dijiste, nuestros corazones se presentaron hace mucho tiempo y quedaron unidos para siempre. Gracias por hacerme vivir contigo esta noche mágica en Almería. Gracias a tu familia por hacerme sentir como una más. Gracias a ese público entregado que anoche llenó el Power Horse Stadium. A por otros 20”, añadió la cantante.