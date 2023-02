Elton John dice adiós a su fans de Estados Unidos

LOS ÁNGELES (AP).— Cuarenta y siete años después de subir al escenario del Dodger Stadium de Los Ángeles con un uniforme de béisbol tachonado de lentejuelas como la estrella pop más grande del mundo, Elton John apareció en el mismo escenario el domingo por la noche con una deslumbrante bata de los Dodgers más apropiada para un hombre de 75 años al borde de la jubilación.

La multitud de 50 mil personas rugió en los minutos finales de la última presentación en Estados Unidos de una gira que Elton John dice que será la última.

“Quiero pasar tiempo con mi familia porque el próximo año cumpliré 76 años”, dijo. “Quiero mostrarles por qué me retiro”.

Abrazó y besó a su esposo David Furnish, mientras sus hijos Zachary, de 11 años, y Elijah, de 9, quienes vestían chamarras de los Dodgers con el nombre “Elton” en la espalda, saludaban a la multitud. Luego ofreció “Goodbye Yellow Brick Road”, la inevitable canción final que dio nombre a la gira “Farewell Yellow Brick Road”.

La multitud, llena de hombres y mujeres cohete, de bebés con pantalones de mezclilla azul y damas de Los Ángeles, muchas de la edad de John pero también muchas en sus 20, 30 y 40 años, cantaron como lo habían hecho por dos horas con temas como “Rocket Man” y “Tiny Dancer”. Algunos se secaron las lágrimas.

Muchos vestían lentejuelas y lentes brillantes, sombreros de copa, boas de plumas y, en algunos casos, trajes del Pato Donald, que representaban etapas de la carrera de 55 años de Elton John. “Gracias a todos por disfrazarse”, dijo el artista británico; “me hace muy feliz cuando visten los disfraces más fantásticos”.

Cuando terminó la última canción, Elton John se quitó la bata y dejó al descubierto otro atuendo de jubilación, un juego de pants y chamarra verde y rojo, y subió a un ascensor transparente que lo llevó a un rincón en el fondo. Luego se le vio a través de un vídeo por un camino de ladrillos amarillos.

Muchos se unieron a Elton John en su despedida. Kiki Dee subió al escenario para cantar a dúo “Don’t Go Breaking My Heart”.

El artista tocó “Don’t Let the Sun Go Down on Me” en homenaje a los cuatro compañeros de su banda que han muerto durante su carrera, y después del primer verso trajo a otro invitado, gritando: “¡Damas y caballeros, Brandi Carlile!”.

El momento fue un tributo tácito a otro colaborador fallecido, George Michael, quien hizo un dueto con Elton John en 1991.

Una caja de ritmos retumbó cuando Dua Lipa, con un vestido negro que contrastaba con los destellos de todos los demás, salió para el primero de los bises, “Cold Heart”, su éxito de 2021 con el intérprete.

“No puedo decirte cómo se siente tener 75 años y tener el récord número uno”, admitió él. “Éste fue mi primer éxito, hace 52 años”.

El show, que se transmitió en vivo por Disney+, fue el último de una aventura de tres noches en el estadio.