¿De qué murió Jason David Frank? Revelan presunta discusión con su esposa y otros detalles

¿De qué murió Jason David Frank? Es la pregunta que los fanáticos del "Power Ranger verde" se están haciendo desde el pasado domingo que se dio a conocer la lamentable noticia.

El actor, quien tenía apenas 49 años de edad, habría tenido una fuerte pelea con su esposa horas antes de que fuera encontrado sin vida en un hotel. La policía de Texas ha revelado detalles sobre su muerte. Esto es lo que se sabe.

Jason David Frank. Revelan de qué murió el Power Ranger Verde

El fallecimiento del artemarcialista sorprendió y conmocionó al público entero que tuvo la oportunidad de disfrutar de los "Power Rangers" durante los noventas y en sus incontables retransmisiones. Ahora, TMZ publicó un artículo en el que afirma que agentes policiales explicaron el contexto en que encontraron sin signos vitales al actor de 49 años.

Según el sitio, el viernes pasado, Jason David Frank y su esposa Tammie Frank habían arribado a un hotel en Texas; sin embargo, se hospedaron en habitaciones separadas, ya que la pareja se encontraba en trámites de divorcio. Se casaron en 2003.

Pese a que la expareja pasó la noche en cuartos distintos, hubo un momento en el que ambos se reunieron en la habitación de Tammie para conversar; sin embargo, la charla se tensó a tal grado que ella se comunicó con el personal del hotel para que mediara en la situación hasta que los ánimos entre ambos se calmaron.

TMZ indica que sin tener muy claro si sucedió esa misma noche o a la mañana siguiente, Jason David y Tammie volvieron a discutir, motivo por el que el actor dejó afuera de su habitación a su expareja, impidiéndole que intentara entrar nuevamente.

Fue así que Tammie contactó a la policía, a las 5:00 horas aproximadamente, debido a que estaba preocupada por la seguridad de Frank. Los oficiales, a su vez, trataron de comunicarse con Jason David, quien no atendió a su llamado, razón por la que recurrieron a la gerencia para entrar a la habitación del actor.

Cuando entraron al cuarto, descubrieron que el famoso "Power ranger verde" se había ahorcado en el baño, por lo que se quitó la vida.

La policía no pudo hacer nada, pues el actor ya había muerto. A Jason David Frank le sobreviven dos hijas, Skye y Jenna, y dos hijos, Hunter y Jacob.

Jason David Frank. Así despidieron al "Power ranger verde"

Ante la terrible pérdida, su esposa le dedicó unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram. En el mensaje relata que aunque estaban pasando por problemas, ambos habían acordado que su matrimonio valía la pena y querían solucionar sus cosas. Tammie Frank se mostró visiblemente triste ante la muerte de su esposo Jason David Frank.

"La pérdida de mi alma gemela. ¡Jason, no puedo seguir sin ti! ¡Eres mi mundo!... tuvimos nuestras luchas como cualquier matrimonio. Pero hace meses ambos acordamos que valía la pena salvarlo... Estoy profundamente perdida, herida y completamente destruida. Perdí a mi único y verdadero amor..."

Por otro lado, su hija Jenna, también despidió al "Power ranger verde" con un emotivo mensaje acompañado de varias imágenes y momentos que pasó a su lado.

"Querido papá, no pensé que este día llegaría y mucho menos tan pronto... tú eres más que mi papá, eres mi mejor amigo, hacíamos todo juntos... estoy muy rota, te extraño. No puedo comer, no puedo dormir, solo quiero que estés aquí. Te amo más de lo que pudiera expresar, eres la luz de mi mundo... me haz enseñado tantas cosas... el mundo entero te ama. Ahora eres mi más grande ángel guardián. Te amo papá, hasta que nos volvamos a encontrar."