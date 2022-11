Dwayne Johnson agradece apoyo a ''Black Adam''

CIUDAD DE MEXICO.— Dwayne Johnson, actor de “Black Adam”, reveló que él luchó contra Warner Bros. para que trajeran de vuelta a Henry Cavill en la reciente cinta de DC.

Mediante un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, el actor y empresario externó sus agradecimientos por el éxito que tuvo la película “Black Adam” en cines y ahora en iTunes, plataforma en la que ya se encuentra disponible.

A manera de celebración, el actor reveló nuevos detalles sobre el regreso de Superman, destacando que él pidió y trabajó para que la compañía aceptara de vuelta a Henry Cavill.

Durante la grabación, Dwayne Johnson afirmó que estaba dispuesto a luchar para que trajeran a la “fuerza más poderosa de todos los tiempos”.

“(Pensé) tenemos que traer de vuelta la fuerza más poderosa e imparable de todos los tiempos en cualquier universo. ¿Y ustedes saben de quién hablo? Por supuesto, ese es Superman. Y ese es Henry Cavill”, dijo Johnson. Por lo anterior, el histrión aseguró que trabajó durante un largo periodo para que los directivos aceptaran a Henry Cavill.

“Han sido años de preparación para traer de vuelta a Cavill y años de conversaciones estratégicas y no íbamos a aceptar un no por respuesta. No había otro Superman, porque Henry Cavill es el Superman de nuestra generación y, en mi opinión, el mejor Superman. Y lo digo con respeto a los otros actores”, argumentó la exestrella de la WWE.

Con el regreso de Superman, interpretado por Henry Cavill, Johnson añadió que ahora las películas del Universo Extendido de DC podrán tener lógica y estarán presentadas en un orden estratégico. Cavill repitió como “Kal-El” al aparecer en la escena post créditos de “Black Adam”, lo cual confirmó su participación en más proyectos de DC.