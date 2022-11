Exesposo de Ingrid Coronado se siente traicionado; su hijo Emiliano le dio la espalda

Charly López, exesposo de Ingrid Coronado reveló ante cámaras que se siente traicionado por su hijo Emiliano, luego de que el joven de 24 años mostrara preferencia por su madre en medio del pleito legal que enfrenta la expareja por bienes inmuebles y pagos correspondientes a rentas.

Los problemas entre el exGaribaldi y la presentadora comenzarían años atrás debido a una denuncia que ella puso en su contra. Medios reportaron que la demanda surgió a partir de desacuerdos en la repartición de bienes y ahora, Charly López estaría muy dolido por no poder hablar con su hijo. Esto sucedió.

Resulta que ambos habían aportado un porcentaje para adquirir una casa cuando estaban casados, sin embargo, tras su separación Charly intentaría quedarse con la propiedad y le pagaría a Coronado su parte correspondiente, pero el papel con la firma del acuerdo se habría perdido.

Posteriormente, Charly vivió en el inmueble hasta que la conductora lo demandó. Coronado solicitaba que abandonara el lugar y le pagara el saldo pendiente, lo que lo llevó a que él hiciera comentarios de la presentadora en el programa "De primera mano", además externó ya no tenía buena relación con Emiliano, e incluso culpó de ello a la famosa.

Ante esto, ahora Charly dijo al mismo programa: "Me siento traicionado, pero ya lo que yo sienta no importa, yo lo que más siento de esta situación es que yo amo a mi hijo profundamente, es lo que más amo en la vida". El cantante agregó que le pesa estar distanciado del joven.

"No tener contacto con él hasta ahora, eso es lo que más me duele de la situación", dijo.

Aclaró que en estos momentos el pleito es lo que menos le preocupa, sin embargo, desea hablar con Emiliano para poder aclarar la situación.

"No es la casa ni es el juicio, yo sé cómo va el juicio, yo sé qué va a pasar en el juicio porque yo lo sé, entonces lo que me importa es poder hablar con mi hijo, poder decirle 'ven, vamos a platicarlo, quiero hablar contigo porque te amo', o sea, hay dos partes, la de la mamá, la del papá y la verdad".

López reveló que Emiliano incluso lo tiene bloqueado. A pesar de esto, externó que sus declaraciones no son en contra de Ingrid, y comentó que es una gran madre, asimismo aseguró que quiere reconciliarse con su primogénito.

Indicó que su intención no es despotricar en contra la madre de su hijo, es sólo exponer cómo se dio la situación y aseguró que está abierto a una reconciliación con su hijo. Agregó que Ingrid Coronado es una "gran mamá", pero él puede ofrecer otro tipo de enseñanzas a su primogénito:

"No es lo mismo la educación que le puede dar la mamá a lo que yo le puedo dar como papá. No digo que no pueda, claro que lo puede hacer, pero creo que viniendo de papá-hijo, es completamente diferente".