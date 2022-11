Chyno Miranda es trasladado a clínica privada; vivía en condiciones lamentables (VÍDEO)

Chyno Miranda, integrante del dueto Chino y Nacho, que desde diciembre de 2021 está hospitalizado, fue trasladado a una clínica privada luego de que un tribunal civil inspeccionara el centro de salud Tía Panchita, en La Florida, Caracas, donde se encontraba el cantante; el lugar no ofrecía las mejores condiciones.

Desde hace varios días, en redes sociales circula el "hastag" "#liberenachyno", pues usuarios en redes y algunos medios de Venezuela señalaron que el artista de 37 años estaba "secuestrado" en ese centro de salud, donde sólo se le permitían visitas a su madre y su prima.

En redes sociales comenzó a circular un vídeo en el que se observa a Chyno Miranda saliendo de la clínica en la que estaba. La nueva pareja del cantante será quien esté a cargo de los gastos de este nuevo lugar, pues aseguran el cantante de "Mi niña bonita" estaba "secuestrado" por su prima, luego de que Natasha Araos, su exesposa, le habría dado a firmar el divorcio a Chyno cuando él aún estaba sedado.

Chyno Miranda siendo trasladado de la clínica ''Tía Panchita'' hacia una privada. pic.twitter.com/mTv5da1zSz — ShowMundial (@ShowmundialShow) November 3, 2022

Chyno Miranda intentó escapar de la clínica en la que estaba

A través del programa Chisme No Like, el pasado mes de septiembre, Elisa Beristain y Javier Ceriani comentaron que Chyno Miranda se había intentado escapar de la clínica en la que estaba debido a que no le permitían tener comunicación con su hijo.

El cantante estaba desesperado y por eso intentó huir, sin embargo, no le funcionó porque fue capturado a cinco calles del lugar. Asimismo, lo castigaron gravemente y no tuvo visitas ni ningún tipo de incentivo por parte de su familia ni su novia.

Incluso revelaron que su nueva novia, Ingrid Falcón, habría fingido necesitar ayuda para que la internaran y pudiera estar cerca de él, pero solo le permitieron estar 30 minutos a su lado bajo supervisión.

Los conductores del programa ‘Chisme no like’ aseguraron septiembre pasado que Chyno Miranda intentó escaparse del centro de rehabilitación.



“El agua sale marrón, las camas y colchones tienen 30 años, no hay aire acondicionado ni ventiladores, el personal no está capacitado”. pic.twitter.com/YylmzJ2oa7 — Directo a la Fuente (@directolafuente) November 3, 2022

Chyno Miranda y su lucha contras las secuelas del covid-19

El venezolano sigue luchando para mejorar su salud, la cual se vio afectada en 2020 cuando contrajo Covid-19, el cual afectó de tal forma a su organismo que las secuelas siguen manteniéndolo fuera de los escenarios.

La revista "People" en español, detalló que siete meses después de que Miranda superara el Covid, sus extremidades empezaron a tener complicaciones: "Empecé a sentir molestias en los dedos de los pies, luego un hormigueo y luego empecé a sentir entumecimiento y dolores fuertes en mis piernas", explicó el cantante, para después terminar postrado en cama porque estaba paralítico, algo que le hizo pensar que su carrera había llegado a su fin.

Su salud empeoró cuando su entonces esposa Natasha Araos, explicó que después de visitar varios doctores un neurólogo le diagnosticó neuropatía periférica, enfermedad que le producían dolorosos calambres cada 15 minutos, a tal punto que tuvo que ser hospitalizado para recibir atención médica y rehabilitación física, que incluía ejercicios de coordinación y equilibrio, ejercicios de pesas y electroestimulación.

“El diagnóstico del doctor fue que a raíz de la Covid-19 hubo un compromiso en el sistema nervioso que se convirtió en una neuropatía periférica. El doctor nos dijo que el virus comprometía diferentes situaciones. Nos dijeron que le puede pasar a cualquier persona. No es hereditario. El Covid-19 desencadenó en él ese compromiso del sistema nervioso”, señaló Araos.

Seis meses después de su contagio, el artista sufrió una encefalitis fuerte, que lo llevó a ser sedado por dos semanas, esto afectó su capacidad de movilidad y de comunicación, lo que provocó en él, por si fuera poco, depresión y ansiedad.

"He tenido días mejores que otros, y controlar la ansiedad, la vulnerabilidad, fragilidad y lo que esto conlleva, se ha convertido en un reto complejo de afrontar", compartió el cantante.

La última vez que Miranda informó algo en sus redes sociales fue en mayo, cuando a través de un comunicado agradeció la iniciativa de algunos colegas de recaudar fondos a través de un concierto.

"La Familia y el equipo de trabajo Chyno Miranda está muy agradecido por la iniciativa que han tomado un grupo de amigos para realizar un concierto en beneficio de la salud de Jesús Miranda, no somos nosotros los organizadores de este concierto pero queremos dejar claro que cuentan con nuestro apoyo y con la mejor voluntad para que tan bonita iniciativa se cumpla la recuperación del Chyno ha progresado cada día más y estamos seguros que este gran gesto permitirá que Chyno asegure la continuación de su recuperación y verlo muy pronto en los escenarios".