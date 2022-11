Cynthia Klitbo revela duro momento de su infancia; su madre la vendió a un desconocido (VÍDEO)

Cynthia Klitbo es una de las actrices más reconocidas en el mundo de las telenovelas y aunque recientemente estuvo en medio de la polémica tras su romance con Juan Vidal y posteriormente los enfrentamientos que tuvo con el actor y con Niurka Marcos, ahora ha impactado a sus seguidores al hacer una polémica confesión sobre su vida privada.

Actualmente Cynthia Klitbo se encuentra trabajando en una nueva producción de Telemundo en la que será villana y al mismo tiempo una de las protagonistas junto con Eduardo Yáñez. Tras la polémica con Juan Vidal la actriz se encuentra totalmente enfocada en su trabajo. Esto fue lo que dijo.

Cynthia Klitbo confiesa que su mamá la vendió a un desconocido

Cynthia Klitbo abrió su corazón con Aylín Mujica, Gaby Spanic, Geraldine Bazán, Sabine Moussier y Sarah Mints. La actriz relató que, a raíz del fallecimiento de su papá, su madre, Elisa Gamboa y ella se mudaron a Brasil, país en el que recibió humillaciones.

“Era la güerita y los tíos ni me querían, de un día para otro tenía parientes que nunca había visto. Era un mundo demasiado hostil”, contó.

Por otro lado, también confesó que su madre conoció a un hombre de origen brasileño con el que se involucró sentimentalmente, pero dejó de lado a su familia y los descuidó, sin embargo fue ella quien resintió más la ausencia y abandono materno.

““Mi mamá estaba tan feliz con ese señor que no pensaba en nosotros... Yo sufrí mucho abandono, yo estaba en la Nacional de Danza no porque mi mamá quería que fuera artista sino porque era interna”.

Cynthia Klitbo confesó que fue una niña maltratada y abusada. El peor momento llegó cuando se dio cuenta que su madre la vendió a un hombre que supuestamente la ayudaría a grabar su primer disco:

“Yo iba a hacer un disco, y yo creo que por eso se me fue la voz, no volví a tener voz de pronto mi madre me dejó ir a Houston a hacer mi disco, nunca preguntó ni con quién, yo creo que mi mamá en el fondo quería que me consiguiera un hombre”.

“El mánager se quedó en la escalera y cuando yo iba en el avión, me di cuenta que iba con un señor que no conocía, vaya me vendieron, pues no tenía nada qué ver con un disco y gracias a que no era una mala persona, me dejó ir, yo me puse a llorar, yo iba a hacer un disco y acabé con un señor borracho en Houston contándome todos sus problemas”, mencionó.

Cynthia Klitbo, quien es una de las villanas más reconocidas de nuestros tiempos, reveló que fue esa situación la que formó su carácter tan fuerte, pues supo construir sin permitir que le hicieran propuestas indecorosas.

De acuerdo con las declaraciones de la actriz, tuvieron que pasar años para que la relación con su mamá pudiera sanar y fue gracias al cristianismo. En 2014, la actriz informó el fallecimiento de su madre.

Cynthia Klitbo le manda mensaje a Niurka tras terminar con Juan Vidal

Tras darse a conocer que Niurka y Juan Vidal terminaron, Cynthia Klitbo salió a dar su opinión durante una entrevista con "De primera mano". Cuando la actriz fue cuestionada al respecto, indicó que no tiene nada en contra de Niurka, pues sin importar que la vedette llegó a referirse a ella con insultos y de forma agresiva, debido a que Klitbo habló mal de Vidal cuando la cubana y él eran novios, aseguró que la respeta y apoya.

"No la he agredido, ni la agrediré porque yo creo en la sororidad femenina y que las mujeres nos tenemos que apoyar y yo sé que ella, en el fondo, no la debe estar pasando nada bien. Lo único que le deseo es que encuentre a una persona que en verdad la merezca", expresó.

De esta manera, Cynthia describió a Niurka como una mujer "entregada" y "apasionada", y si bien reconoció que no iba a acercarse a ella para que conversaran de lo ocurrido, ella siente respeto por todas las mujeres, incluida la actriz cubana:

"No es que yo le vaya a decir: ‘Llámame si necesitas algo’, pero mis respetos para todas las mujeres por encima de nadie".

Finalmente, compartió que Juan Vidal le parece un hombre que debe de buscar ayuda psicológica, pues la situación en la que vive se encuentra fuera de su control, por ello, dijo que más que experimentar un sentimiento de enojo o coraje, pues el actor ya saldó sus cuentas con ella, lo que guarda hacia él es un sentimiento de compasión.