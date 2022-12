Cantante muere horas después de su boda; esta es la trágica historia de Jake Flint

Jake Flint, famoso cantante de country, murió este fin de semana a los 37 años, a tan sólo unas pocas horas de haber contraído matrimonio con su pareja Brenda Flint.

A través de redes sociales fue que se dio a conocer la lamentable noticia y su esposa, se despidió con un desgarrador y doloroso mensaje. Aquí los detalles.

El pasado sábado 26 de noviembre, el artista celebró su tan esperada boda junto a todos sus amigos y seres queridos. El domingo falleció, tan solo 37 horas después de esta celebración. Aunque hasta este miércoles se desconocen las causas de la muerte, un informe médico publicado por el medio Oklahoman indicó que Flint habría muerto mientras dormía.

La noticia la dio a conocer la exmánager de Flint, Brenda Cline, a través de sus redes sociales, donde se dijo en shock y sumamente afectada por su pérdida:

"Con el corazón roto y un profundo dolor, debo anunciar que Jake Flint ha fallecido trágicamente. He intentado varias veces hoy hacer una publicación, pero no puedes comentar sobre lo que no puedes procesar", escribió.