Adrián Marcelo y Marion Reimers desatan la polémica en twitter

EL conductor y youtuber Adríán Marcelo desató la polémica en las redes sociales tras un comentario que realizó sobre el desempeño en la narración de partidos deportivos de Marion Reimers analista deportiva en TNT Sports.

Todo comenzó cuando Adrián Marcelo publicó en su cuenta de twitter un mensaje personal sobre el desempeño de la analista deportiva a cuadro. El conductor cuestionó por qué Marion sigue trabajando como narradora de partidos o como panelista en los espacios de la cadena que transmite la Champions League. "Que Marion Reimers narre partidos de futbol y aparezca en programas de deportes solo le va a cerrar la puerta a mujeres que quieran hacerlo".

Que @Lareimers narre partidos de fútbol y aparezca en programas de deportes solo le va a cerrar la puerta a mujeres que quieran hacerlo. — adrián marcelo (@adrianm10) November 3, 2022

Al respecto, la conductora no se quedó callada y enseguida arremetió en contra del conductor e incluso, David Faitelson criticó.

Qué peligroso que existan hombres que se animen a confesar su desdén por las mujeres así, públicamente y a sabiendas que NO PASA NASA. Aunque así al menos sabemos el tipo de hombre con el que nos encontramos en las calles cuando te veamos. https://t.co/dxOxEVggsl — Reimers (@LaReimers) November 4, 2022

Un idiota...De estos sobran por aquí. https://t.co/bFMqlXi2uA — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) November 4, 2022

Después del intercambio de mensajes, varios usuarios en redes sociales apoyaron de alguna manera a cada uno. Desde las críticas al trabajo de Reimers en TNT Sports, ya que no gustan de su estilo con el micrófono y otros la acusan de querer "presumir" que habla muy bien alemán. Otros la defendieron y lamentaron que el comediante se exprese así de una mujer profesional tan reconocida en el medio.

Las polémicas de Reimers y Adrián Marcelo

Esta no es la primera polémica en la que Reimers se ve envuelta. En días pasados había tenido una diferencia con su compañero de panel Omar Zerón en pleno programa en vivo. El problema se dio cuando la también narradora ironizó los comentarios de Zerón sobre Erling Haaland, delantero del Manchester City, al comentar con sarcasmo que le dieran el premio Púskas al jugador.

Omar, en tono de molestia replicó: "No queramos hacer polémica barata de lo que sea", fue en este punto cuando Reimers se molestó y confrontó a su compañero: "¡Perdóname! ¿Qué me estás diciendo? No me faltes al respeto. Y tú no te metas (dijo al otro panelista Ricardo Murguía). No me faltes al respeto y si no te gusta, no vengas. Querías beca desde el inicio del programa, por qué mejor no te vas. No me faltes al respeto, le estás faltando al respeto a la producción y a todo el mundo, pero bueno, Zerón, lo que tú digas es ley", exclamó la conductora.

“No le faltes al respeto. No, no te metas, no te metas, no le faltes al respeto, si no te gusta mo vengas, no me faltes al respeto, no me faltes al respeto, no me faltes al respeto.”



-Marion Reimers pic.twitter.com/0xpXJ1b282 — Don Checo Compean (@DonJustino_) November 3, 2022

Por su parte Adrián Marcelo fue criticado hace un tiempo debido a que, durante una narración de un partido del Guadalajara y tras anotar el delantero José Juan Macías "JJ" comparó el gol con el disparo de que recibió el exdelantero del América Salvador Cabañas por el delincuente también conocido como el "JJ".

Otros usuarios han criticado a ambos conductores. En el caso de Adrián Marcelo se le tacha de drogadicto y a Marion Reimers de soberbia.