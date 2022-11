Niurka manda consejo a Shakira para olvidar a Gerard Piqué; esto le dijo (VÍDEO)

La separación de Niurka y Juan Vidal ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y es que luego de que la cubana tachara de "imbécil" y "tóxico" a su exnovio, ahora los usuarios han hecho comparaciones sobre su relación con la de Shakira y Gerard Piqué, la cual también ha dado la vuelta al mundo.

Por esta razón, Niurka Marcos, quien ha tomado de una forma bastante divertida su ruptura, también aprovechó para mandarle un consejo a la intérprete de "Te felicito" y ayudarla a olvidar a Piqué, quien apenas anunció su retiro del fútbol profesional de manera sorpresiva. Esto fue lo que dijo.

Niurka aconseja a Shakira tras infidelidad de Piqué: ''Que se busque otra anaconda''

En un encuentro con los medios de comunicación, Niurka fue cuestionada de nueva cuenta sobre Juan Vidal, sin embargo, también sobre las comparaciones que existían con Shakira y Piqué, ante esto, de vedette cubana decidió mandarle un consejo para superar al defensa del Barcelona.

"¿Qué le voy a decir a Shakira?. Que se busque otra anaconda (otro hombre). Ya me conocen todos mis bebenius, que se busque otro. Que un clavo, saca a otro clavo", dijo Niurka

Asimismo, Niurka comentó que ya escuchó la canción de Shakira dedicada a Piqué llamada "Monotonía" y explicó que sus "bebenius", como les dice a sus fanáticos, ya le hicieron varios vídeos con la melodía y asegura que le parece muy divertido.

"Me pusieron la canción de Shakira, "Monotonía". Me la pusieron mis bebenius, en uno de esos videos bonitos que están haciendo y lo que hago es subirlos porque, obviamente, ellos me están apoyando", continuó Niurka.

La también actriz incluso bromeó al respecto, ya que varios de sus seguidores usaron el reciente hit de Shakira para retratar la separación de Niurka y Juan Vidal y reveló cómo es que hubiera sido la canción si ella la hubiera escrito.

"Si yo hubiera escrito la canción le habría puesto 'en pausa'. (Juan Vidal) cada vez que hacía un berrinche ponía en pausa la relación, se alejaba. O si estábamos viajando se alejaba, el por allá y yo por acá; o si estábamos en un lugar con amistades, él se sentaba en otra mesa. Hacía esas cosas raras", dijo Niurka.

¿Qué ocurrirá con el futuro profesional de Gerard Piqué?

En las últimas horas la ex pareja de Shakira aseguró que mañana jugará su último partido en el Barcelona, dejando a todos sorprendidos, pues mientras que unos dicen que lo hizo por no seguir dañando la imagen del club, otros usuarios afirman que solo se retiró por no usar la camisa de Shakira que sacará en colaboración con Spotify por ser una de las artistas más influyentes en la plataforma.

"Hace un tiempo que la gente habla de mí y yo no he dicho nada, pero ahora soy yo el que quiere hablar. Vengo de una familia futbolera y llevo más de 25 años en el Barca. El fútbol me lo ha dado todo. He decidido de cerrar un círculo. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou.

Ante esta situación los memes estallaron y varios internautas no pudieron evitar expresar su opinión tras la salida de Gerard Piqué del Barcelona.