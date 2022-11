Yuridia revela que un famoso actor de TV Azteca la agredió físicamente (VÍDEO)

Yuridia, exparticipante de La Academia de TV Azteca, es actualmente una de las cantantes más famosas de México y es que su talento y su voz la han llevado a conseguir el éxito desde su salida del reality.

La también compositora, recientemente colaboró con Ángela Aguilar y aunque existió una polémica sobre una presunta rivalidad entre ellas, la hija de Pepe Aguilar desmintió todos los rumores y confesó que entre ellas solo existe admiración y respeto.

Sin embargo, hace unos días, Yuridia dio de qué hablar luego de que confesara que vivió violencia a manos de un famoso actor de TV Azteca. Esto fue lo que dijo.

Yuridia revela que un famoso actor de TV Azteca la agredió físicamente

A través de sus historias de Instagram, Yuridia estaba platicando con sus fans, cuando de pronto comenzó a contar una anécdota que vivió tras salir de La Academia.

La cantante de "Ya te olvidé" reveló que estaba en una fiesta con varias celebridades de TV Azteca, entre las que estaba un conocido actor de telenovelas.

“Había muchos académicos y había muchas personas. Dentro de esas personas había un actor que no voy a decir su nombre, pero al parecer le gustaba mucho el chupe y pues estaba bastante alcoholizado, la verdad; andaba super aferrado conmigo, que le gustaba como cantaba y no sé qué”

Yuridia confirmó que en esa época le daba aún mucha pena cantar, pero este famoso estaba muy insistente con ella pese a que había otras personas cantando. Sin embargo, para tratar de quitárselo de encima, decidió hacer una broma, lo cual no resultó nada bien, pues poco después vino la agresión.

“Me paró en medio de la sala, ya todo mundo volteando a ver qué era lo que estaba pasando por la verdad es que si estábamos llamando mucho la atención, especialmente él porque estaba balbuceando, gritando y jalándome, me dio el micrófono y me dijo que cantara”, continuó

“Empecé a cantar tantito y dije: ‘La verdad es que no me la sé’ y era Ángel, estaba aferrado y cuando hice la broma de que no me la sabía, el vato se enfermó, o sea, se castró bien duro y agarró una chamarra que me aventó fuertísimo. Me reventó el hocico. En el diente, me pegó con el zipper",

Ante la situación, Yuridia comentó que quien la defendió del actor de TV Azteca que estaba borracho fue nada más y nada menos que Cynthia Rodríguez, pues se acercó a ella y la llevó a otro lugar "Siempre me defiende de todo", dijo.

¿Quién es el actor de TV Azteca que agredió a Yuridia?

Pese a que Yuridia no quiso revelar el nombre del actor de TV Azteca que la golpeó en la cara, internautas comenzaron a sacar sus conclusiones y uno de los nombres que surgió en redes fue Rodrigo Cachero, quien presuntamente tenía un romance con Cynthia Rodríguez en esa época. Incluso, su exnovia, la actriz Ivonne Montero, lo acusó de violencia hace unos años cuando mantuvieron una relación; la ganadora de "La Casa de los famosos" afirmó que eran muy jóvenes en esa época.

Sin embargo esto no está confirmado y es solo un rumor; al parecer Yuridia no pretende decir el nombre del actor y solo quiere recordarlo como una muy mala experiencia.