Arturo López Gavito ya no es el favorito: ¿Qué pasó en MasterChef Celebrity? (Memes y Vídeo)

Arturo López Gavito, el llamado Juez de Hierro de "La Academia", pasó de ser el favorito del público a convertirse en el "villano" de "MasterChef Celebiry" en su segunda temporada, luego de sus mordaces comentarios del programa emitido el domingo pasado.

Y es que el nombre del juez de "La Academia" ocupó las tendencias en redes sociales, donde los internautas emitieron sus opiniones y críticas a quien figuraba como "favorito" de esta emisión, gracias a sus dotes culinarios y por mostrar una faceta tranquila al momento de cocinar.

¡Nuestro querido, @algavito ganó una asesoría personalizada con alguno de los chefs! uD83DuDD25 ¿A quién crees que elija? uD83DuDC69uD83CuDFFB?uD83CuDF73uD83DuDC68uD83CuDFFB?uD83CuDF73#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/N89yJdJVDa — M?s???C??? M?´x??? (@MasterChefMx) November 7, 2022

Sin embargo, el domingo pasado la producción dejó ver varias intervenciones de Gavito en las que criticaba duramente a sus compañeros, pues no parece estar de acuerdo con "el show" que algunos montan que, considera, no tienen nada que ver con el concurso de cocina.

La disciplina demostrada por el crítico musical es ahora juzgada por los internautas, que compartieron varios memes para mostrarse desilusionados de la actitud de Gavito frente a sus compañeros.

Personajes q me engañaron en un inicio y q mientras transcurría la trama los odie #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/JFMQYy9smN — uD835uDE11uD835uDE08uD835uDE17uD835uDE16uD835uDE15uD835uDE0C´uD835uDE1A uD835uDE09uD835uDE0CuD835uDE13uD835uDE13uD835uDE08uD835uDE12uD835uDE16uD835uDE15 (@JpnBellakon) November 7, 2022

¿Qué pasó en MasterChef Celibrity?

En primera instancia, Arturo López Gavito se mostró en desacuerdo en el reto de campo de MasterChef Celebrity, cuando el equipo encabezado por Carlos Eduardo Rico y en que figuraban Lorena Herrera, Ricardo Peralta, Alejandra Toussaint y Mauricio Mancera; comenzó a echarse porras para ganar los votos de los comensales, aún cuando presentaron una carne cruda y una salsa salada.

"Eso que está haciendo el equipo amarillo me parece una...", comentó Gavito soltando un resoplido tras cámaras. "No sé qué tendría que pasar en mí, para comportarme como se está comportando el equipo amarillo", añadió.

Gavito: Hacer escándalo es de ridículos



Also Gavito al siguiente segmento:#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/GAeBqzbCsd — POLO ?uD83EuDEE7 (@PoloLightwood) November 7, 2022

Pero las críticas e intervenciones no continuaron ahí, sino que a pesar de subir al balcón de los ganadores como parte del equipo azul que conformaban Karla Gascón, Nadia, Marcelo y Alejandra Ávalos como capitana; el juez de hierro además tachó de "viuda negra" a esta última cuando eligió a la exacadémica para unirse al reto de salvación que contó con la presencia de los participantes de la primera emisión de MasterChef Celebrity México.

Pese a que se encuentran en la misma nómina de TV Azteca, Arturo López Gavito parecía desconocer a Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como La Bebeshita, quien formó equipo con Ale Toussaint en ese reto.

"Ale Toussaint, pobrecita. Te pusieron a esa persona llamada Bebeshita a trabajar contigo, me da mucha pena por lo que va a pasar", lanzó Gavito, quien más adelante advirtió a su compañera de temporada sobre la "cochinada" que estaba haciendo Alexis. Esta actitud fue reprochada más tarde por los internautas.

Dijiste sobre la bebeshita: "trabajar con 'eso'. Qué macho y violento te mostraste. Eres de cuidado. Qué horror que personas como tú tengan un micrófono. — Kika_Moreno (@KikaMoreno9) November 7, 2022

Tachan de ''hipócrita'' a Arturo López Gavito

No obstante, los comentarios no terminaron ahí, pues durante el reto de eliminación que tuvieron que enfrentar Lorena Herrera, Carlos Eduardo Rico, Mauricio Mancera y Ale Toussaint, no tuvo reparo en volver a lanzar críticas sobre esta última, siendo que no es la primera emisión en la que considera que la actriz tiene un gran talento culinario, pero una personalidad arriesgada que no le hace "pensar correctamente" antes de actuar.

Y es que para este reto, los participantes debieron elegir entre preparar churros o donas, siendo que la actriz fue la única que eligió estas últimas, lo que causó que Gavito considerara que esa esta su última cocinada. No obstante, un error en la técnica causó que la masa de churros de Carlos Eduardo quedara aguada, por lo que el chef José Ramón Castillo le recomendó presentar unas "crepas fritas".

Finalmente, Carlos Eduardo presentó un platillo al que llamó el "nacimiento de los tacos churros"; acto seguido la producción mostró una nueva intervención de Gavito quien ante esto dijo: "Es una imbecilidad".

Tras ser eliminado de la contienda por un millón de pesos, Gavito remató:

"Carlos Eduardo falla y se va, porque no cumplió el reto, es un hecho. Pero Mauricio y Alejandra (sic) estaban seguramente peor (...) Esto se trató de sensibilidad del alma y no de figurar, el resultado, la conclusión es, que saber cocinar es saber amar, ¡qué dolor, cara...!".

La emisión completa del capítulo 12 de MasterChef Celibrity:

Estos son los mejores memes y comentarios sobre las intervenciones de López Gavito:

¿Puedo pedir una cámara? Le pido a producción que, por favor, ya no pasen los comentarios de Gavito. #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/0ewukWIQdl — Florencia no Italia ? (@phlolenshia) November 7, 2022

Todo el fandom de @algavito al darse cuenta que es igual o hasta más culerito que Karla #teamgavito #MasterChefCelebritymx pic.twitter.com/ZEM9K36S66 — ? uD80CuDCEC? (@naye_ez) November 7, 2022

El Gavito de los primeros seis episodios desapareció y se está volviendo nuestro enemigo número uno uD83EuDD37uD83CuDFFB???#TeamGavito#MasterChefCelebrityMx#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/si9ID3Curc — Cuenta que se indignó con Gavito por amargado. (@QueGavitoAvisa) November 7, 2022