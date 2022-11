Chyno Miranda. Exhiben cómo vivía en la clínica; hallan cuerdas y camisas de fuerza

Chyno Miranda, cantante del dueto "Chino y Nacho", ha vivido unos años bastante complicados, pues luego de que se enfermó de covid-19 y estuvo al borde la muerte en un hospital de Venezuela, las secuelas de la enfermedad también lo afectaron gravemente, pues padecía enfecalitis y además neuropatía periférica, la cual afectó por completo su coordinación y parte de su movilidad física.

Tras no ver alguna mejoría en el cantante, su esposa, Natasha Araos le pidió el divorcio y, presuntamente, con la finalidad de que estuviera mejor de salud, lo llevó a una clínica en su país natal llamada "Panchita", donde además estaba con la autorización de su familia y era una prima del cantante quien se hacía cargo de los gastos.

Sin embargo, desde hace varios meses, los rumores sobre el deteriorado estado de salud de Chyno Miranda comenzaron a tomar más fuerza y es que fanáticos afirmaban que la clínica en la que se encontraba no lo estaban atendiendo bien y por el contrario, recibía maltratos.

A través del programa Chisme No Like, llegaron a revelar información al respecto mostrando las pésimas condiciones en las que vivía, e incluso confirmaron que el cantante de "Mi niña bonita" intentó escapar, pues no le permitían ver a nadie, ni siquiera a su hijo.

Ahora, luego de que la Fiscalía diera una orden para que Chyno Miranda fuera trasladado a una clínica privada en la que está mejor atendido, las autoridades mostraron cómo vivía el músico y el mal trato que recibía en "Clínica Panchita". Aquí los detalles.

Chyno Miranda. La clínica usaba cuerdas y camisas de fuerza en sus pacientes

A través de las redes sociales de Tarek William Saab, Fiscal General de Venezuela, reveló que tras un cateo a la Clínica Panchita, lugar donde estaba internado Chyno Miranda, encontraron objetos que ponen en duda el trato que les daban a los pacientes.

Dentro de la clínica, las autoridades hallaron camisas de fuerza artesanal, cuerdas para amarrar, medicamentos vencidos que aún seguían suministrando a pacientes que estaban internados y otros utensilios que, cuando el personal del lugar fue cuestionado sobre su uso, no supieron explicar las razones ni los motivos por los que estaban ahí.

Además, algo que llamó aún más la atención fue que dentro de las instalaciones había un menor de edad, el cual ya fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes.

El Fiscal General aprovechó su cuenta de Twitter, para mandar un mensaje a la familia de Chyno Miranda haciéndoles saber que el clínica en la que se encuentra está muy bien atendido y puede recibir visitas de quién sea, cuando sea.

"Actualmente el artista Jesus Chino Miranda, se encuentra interno en la Clínica El Cedral para una evaluación exhaustiva por dispocision del Tribunal Civil, quien no tiene impedimento alguno en recibir visita de sus familiares: como su mamá, tíos, hermanos, etc"

1) #Informo a la opinión pública que: En el caso de la #investigación sobre la salud del artista Jesus “Chino” asignamos las fiscalías 30 y 46 nacional: ello en base a una solicitud de traslado del centro Tia Pancha ordenada por el Tribunal 9no en lo civil AMC pic.twitter.com/H7chvmoQNP — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) November 6, 2022

Chyno Miranda reaparece; su madre afirma que su novia quiere matarlo

A través de un vídeo en redes sociales, Chyno Miranda reapareció luego de que fuera trasladado a una clínica privada en Venezuela. Hace unos días, el cantante salió de "Clínica Panchita" por orden del Ministerio Público y la Fiscalía General, pues estaba en condiciones que no eran óptimas para su estado de salud.

El cantante reveló que está "más fuerte que nunca" y que ya estaba muy bien atendido en "El Cedral"; asimismo agradeció a su pareja, a sus fans, a las autoridades y a todos los que lo apoyaron e hicieron viral la noticia para que pudiera salir de Panchita, pues afirmó que era una tortura estar en ese lugar. El cantante incluso reveló que pronto va "pa la calle a hacer música".

Habla @jesusmiranda desde la clínica El Cedral.



Después de su salida del centro de rehabilitación Tia Panchita, el artista Chyno Miranda reapareció en un vídeo donde asegura que se encuentra bien en la clínica El Cedral.



uD83DuDCF9 cortesía @pattypoleo en Instagram pic.twitter.com/kLjH6hvb0r — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) November 5, 2022

Tras darse a conocer que había sido gracias a su novia, Astrid Dayana Torre Alba Falcón, que había logrado sacarlo de ese lugar, la mamá de Chyno Miranda, Alcira Pérez, arremetió contra la joven de llevárselo sin una autorización y de manera injusta. En un primer vídeo, la señora exigía a las autoridades saber el paradero de su hijo pues quería verlo y saber que estaba bien.

Luego, tras darse a conocer la ubicación de Chyno, Alcira Pérez, afirmó que es la nueva novia de Chyno Miranda quien le estaría proporcionando drogas y haciendo que de nueva cuenta caiga en una adicción.

"Es una noviecita pero (él) ve droga en ella porque ella le suministraba la droga a él y esa es mi gran preocupación",

La mamá de Chyno asegura que si se queda con su novia, se va a morir, pues no tiene el tratamiento necesario para poder sobrevivir; él estaba internado porque requería atención médica, e incluso revela que dentro de la Clínica Panchita estaba bien atendido.

"Ya yo había tenido conocimiento de que seguía consumiendo, porque si él continúa haciendo esto después de la encefalitis, se me puede morir o me queda mal... Si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo, ¿eso es lo que ella quiere?", dijo, "si no está cerca de nosotros, él no se va a salvar".