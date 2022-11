David Guetta rechaza beso de Kunno; el influencer vive incómodo momento (VÍDEO)

David Guetta desvió su mejilla de la mejilla de Kunno, luego de que el influencer mexicano le entregara el premio del que se hizo acreedor durante LOS40 Music Awards 2022, gesto que no pasó desapercibido por los seguidores del tiktoker, aunque no fue al único al que le rechazo el beso, pues tampoco quiso chocar la mejilla con la youtuber Marta Díaz, produciendo un momento incómodo arriba del escenario. Sin embargo, el influencer dice que las cosas no ocurrieron así. Aquí los detalles.

Así fue como David Guetta rechazó beso de Kunno

La 17 edición de LOS40 Music Awards se llevó a cabo en España el pasado 4 de noviembre. A la entrega de premios asistieron famosos como Rosalía, Rauw Alejandro, Aitana, Anitta, Ana Mena, David Guetta, entre otros.

El DJ francés David Guetta estaba nominado en tres categorías (Mejor artista o grupo, Mejor colaboración y Mejor artista o productor dance).

Sin embargo, su gran momento llegó cuando fue llamado al escenario para recibir la estatuilla por Mejor artista o productor dance. El premio le fue entregado por los influencers Kunno y Marta Díaz, quienes lo recibieron efusivamente al entregarle el galardón, pero fue en ese momento, cuando el productor evitó besar en la mejilla a los anfitriones de la noche.

#DavidGuetta se habría negado a darle un beso al influencer #Kunno, al menos así lo consideran diversos usuarios de redes sociales.

Este fin de semana se llevó a cabo la entrega de #Los40MusicAwards en España, que premian lo mejor de la música.

¿Ustedes que opinan? pic.twitter.com/CunjjjA1JQ — Medios OBSON (@mediosobson) November 7, 2022

En el vídeo que captura el momento en que David Getta recibe el premio, puede apreciarse como Kunno se acerca a él para chocar mejillas, sin embargo, el músico francés evita este acercamiento y aunque hace un movimiento de inclinación hacia Kunno, no permite que sus mejillas se rocen, mismo gesto que tuvo con Marta, y aunque ninguno de los jóvenes hace ninguna expresión de desacuerdo, puede notarse que la incomodidad se apoderó del escenario.

La cara de Kunno cuando David Guetta no lo quiso saludar de beso pic.twitter.com/4zRzWOXcAt — platano (@OriginalPlatano) November 7, 2022

Kunno niega que David Guetta rechazara saludarlo

Sin embargo, el extraño episodio se disolvió cuando Guetta realizó su discurso de agradecimiento, pues lo hizo completamente en español, demostrando lo bien que domina nuestro idioma, al compartir que la música dance es su vida, pues considera que las personas siempre necesitan bailar, sin importar el género de que se trate:

"Lo claro es que en España saben cómo se hace la fiesta, en Latinoamérica también, así que nos vemos en mi gira en Latinoamérica, o en Ibiza, o en todas las discotecas del mundo. ¡Gracias!", expresó el músico.

Además, tanto Marta como Kunno hicieron publicaciones alusivas al momento en que entregaron el premio a David Guetta, mostrándose muy emocionados, pues este acontecimiento –según expresaron- significó un logro dentro de sus carreras.

De hecho, fue el influencer mexicano quien desmintió que Guetta evitara saludarlo cordialmente, por lo que compartió un vídeo del mismo momento, tomado desde otro ángulo, que cambia la percepción en que se dieron los acontecimientos.