Edith González. Su viudo conmueve al recordar a la actriz tras su muerte

Edith González falleció de cáncer en 2019 y su esposo, Lorenzo Lazo, al igual que su hija Constanza, quedó desconsolado tras su partida y aunque hace pocó estuvo involucrado sentimentalmente con otra persona, esa relación se terminó y es que al parecer, aún no ha superado la muerte de la actriz.

Hace unos días, durante un evento, Lorenzo Lazo fue cuestionado sobre Edith González y reveló los momentos únicos que pasó al lado de la actriz e incluso también habló de la relación que mantenía con Constanza, su hija.

Durante la alfombra roja de la obra "Chicago", Lorenzo Lazo habló con los medios sobre Edith González y la relación que mantuvieron. El empresario agradeció frente a micrófonos que los medios y fans recuerden el legado de la actriz

Asimismo, Lazo fue cuestionado sobre los momentos que vivió al lado de Edith y aseguró que eso es lo más preciado que tiene y que guarda en su memoria y su corazón.

"Es una pregunta que no sabría contestar. Lo que guardo, que es invaluable, son recuerdos", confesó. "Y eso no tiene precio, no tiene tiempo, no tiene dimensión. Y eso es lo que quizá más acumula uno en una relación".