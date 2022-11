Exatlón México. ¿Quién gana la fortaleza hoy 7 de noviembre de 2022?

Exatlón México está cada vez más intenso, pues los participantes ya están más que adaptados dentro de los circuitos. Como cada lunes, habrá una batalla por la villa 360 y entre rojos y azules pelearán para saber quién gana la fortaleza hoy 7 de noviembre.

La realidad es que han sido semanas complicadas tanto para "Famosos" como para "Contendientes", pues no solo han perdido integrantes gracias a eliminaciones sino que también han habido atletas que han abandonado la competencia por lesión, como es el caso de Dariana García y el más reciente, Lizli Patiño, quien sufrió una fuerte fractura en el tobillo.

Tanto rojos como azules saben que tienen que recuperarse de todas sus malas rachas y dejar de lado sus diferencias, para poder ganar hoy la fortaleza de Exatlón México.

Exatlón México: ¿Qué pasará hoy lunes 7 de noviembre?

Tras la eliminación de Saray Orozco, el equipo rojo no solo tiene claro que ya no quiere perder a nadie más, sino que quiere ponerse las pilas para ganar la mayor cantidad de circuitos posibles incluida la fortaleza y la supervivencia, la cual se jugará en los próximos días.

Sin embargo, ahora es Valeria la que aparentemente se encuentra viviendo una situación muy incómoda dentro del reality, y es que decidió enfrentar a los "Famosos" y decirles que si hay algo de ella que no les guste, que le digan y no pasa nada, pues no está en Exatlón México para hacer amigos ni para caerle bien a nadie. Ante esto, Yann Lobito, hijo de Ilse de Flans, da a entender que está muy sentido y sacado de onda porque Valeria no sabe trabajar en equipo, no echa porras, no anima, ni nada por el estilo por lo que no está de acuerdo con esa actitud.

Los azules acaban de perder a Lizli Patiño, una baja muy importante para el equipo, pues la mejor conocida como "golden arm" era una de las participantes que más daban puntos dentro del equipo y era pieza clave, por lo que posiblemente se vean unos días en aprietos tras su ausencia, sin embargo, no están dispuestos a perder la villa 360 en donde han pasado prácticamente toda la competencia, pues los rojos solo han ganado una vez la fortaleza, por lo que quieren mantener esa racha y ganarla hoy de nueva cuenta.

Exatlón México. ¿Quién gana la fortaleza hoy 7 de noviembre?

De acuerdo con la información filtrada en redes sociales, quien gana hoy la fortaleza de Exatlón México es el equipo rojo, y al parecer ellos no están sufriendo tanto la eliminación de Saray Orozco, ya que sería su salida la que les da la buena suerte para ganar la villa 360° este lunes.

Sin embargo, esto es solo un rumor y aún no está del todo confirmado por lo que habrá qué esperar a ver el capítulo de hoy de Exatlón para saber qué pasará con la fortaleza.

Exatlón México. ¿Cuándo y dónde ver el programa EN VIVO?

Exatlón México se transmite de Lunes a Viernes a las 7:30 pm a través de la señal de Azteca Uno. Puedes ver el programa en vivo en televisión de paga, abierta o desde internet en el sitio web de TV Azteca. Haz clic aquí para ir directamente.