Ingrid Coronado le habría sido infiel a Fernando del Solar con este conductor de TV Azteca

Ingrid Coronado ha tenido unos meses complicados desde la muerte de Fernando del Solar, pues la pelea legal con Anna Ferro, su viuda, no ha terminado y mucho menos desde que se dio a conocer el testamento del conductor en el que prácticamente dejó sin nada a sus hijos.

Sin embargo, la polémica para la que fuera presentadora de Venga La Alegría parece no tener fin y ahora internautas han recordado la presunta infidelidad de Ingrid Coronado con Poncho de Anda, exconductor de TV Azteca.

¿Cómo fue la relación entre Ingrid Coronado y Poncho de Anda?

Alfonso "Poncho" de Anda es un conductor mexicano que desde muy joven se fue a Estados Unidos y ahí fue donde comenzó a darse a conocer. Tras varios años en cadenas como Telemundo y Univisión, fue en el 2014 cuando se unió a TV Azteca para conducir Venga La Alegría tras la salida de Mauricio Barcelata.

En el matutino lo recibieron Raquel Bigorra, Mauricio Mancera, Raúl Osorio, Tania Rincón, Vanessa Claudio y Sergio Sepúlveda. Sin embargo, al poco tiempo, la conductora cubana dejó Venga La Alegría y regresó Ingrid Coronado.

Para ese entonces, Fernando del Solar ya había sido diagnosticado con cáncer y se había alejado por completo de la televisión, por lo que Ingrid era quien mantenía a su familia sola. Cabe mencionar que los rumores sobre una posible separación entre los conductores también había tomado fuerza pero nada había sido confirmado aún.

Tras darse a conocer el divorcio de Ingrid Coronado y Fernando del Solar, la presentadora fue fuertemente atacada por miles de personas y varios medios de comunicación, pues la acusaron de "abandonar" a un enfermo.

Varios meses después, una revista de espectáculos sacó una "exclusiva" en la que presuntamente una "fuente cercana" a la pareja, había confirmado la infidelidad de Ingrid Coronado con Poncho de Anda, su compañero en Venga La Alegría.

Cabe mencionar que Ingrid y Poncho mostraban que tenían una muy buena amistad; recordemos que la esposa del conductor, Lina Amashta, vivía en Estados Unidos mientras él trabajaba en México y la iba a ver cada fin de semana; mientras tanto, Coronado, estaba pasando por un momento muy complicado a nivel personal luego de su separación con Fer del Solar, de la cual se le había culpado aunque meses después se revelara que había sido el presentador argentino quien había solicitado el divorcio y hasta una pensión alimenticia.

Ingrid Coronado aparentemente había encontrado un apoyo en Poncho de Anda tras la polémica que estaba viviendo pero solo como amigo, pues incluso conocía a su esposa y hasta hacían viajes juntos, celebraban sus cumpleaños, sus hijos se conocían y se llevaban bien, por lo que en realidad era una muy buena amistad la que tenían.

Sus compañeros de Venga La Alegría, Tania Rincón, Adrián Patiño y otros, negaron en su momento ver "actitudes sospechosas" entre Poncho de Anda e Ingrid Coronado, pues no había nada extraño en su forma de llevarse, eran un par de compañeros más.

Así desmintieron Ingrid Coronado y Poncho de Anda su infidelidad

Los rumores de una supuesta relación entre Poncho de Anda e Ingrid Coronado ocurrieron precisamente cuando ella se estaba divorciando de Fernando del Solar, por lo que fue completamente juzgada y atacada tanto por medios de circulación nacional como por redes sociales.

Los ataques hacia ambos eran constantes y por medio de una entrevista para Ventaneando, Poncho e Ingrid salieron a dar la cara y desmintieron cualquier tipo de relación.

Poncho de Anda confirmó que todo lo que se estaba diciendo sobre ellos era una "absoluta mentira" y que iba a defender no solo la integridad de su familia, su mujer y sus hijos, sino también la de Ingrid Coronado, su compañera, pues aseguró que estaba viviendo una "campaña de desprestigio" en su contra y no se le hacía justo que "alguien" sin nombre inventara algo de esa magnitud.

Por su parte, Ingrid Coronado, únicamente pidió respeto para ella y para su familia, pues estaban viviendo un momento muy complicado y sus hijos eran los que más sufrían y padecían con la situación.

Cabe aclarar que nunca existieron pruebas de que Ingrid Coronado engañó a Fernando del Solar con Poncho de Anda y por lo tanto, no hay nada que demuestre la supuesta infidelidad de ambos conductores.

Raquel Bigorra "inventó" infidelidad de Ingrid Coronado y Poncho de Anda

Varios años después, fue el mismo Poncho de Anda quien arremetió contra Raquel Bigorra por haber inventado el chisme de su infidelidad con Ingrid Coronado.

El conductor aseguró que la cubana quería destruir su vida personal y profesional solo porque no pudo "manejarlo" como ella hubiera querido y de acuerdo a sus estrategias.

Incluso, el mismo Poncho Anda afirmó que ella fue quien pidió que lo despidieran de Venga La Alegría a los tres meses de haber entrado, sin embargo, eso no sucedió. Alfonso aseguró que lo único que quería era dañarlo a él e Ingrid Coronado para su conveniencia.

Por su parte, Raquel Bigorra apareció también con Gustavo Adolfo Infante para aclarar todo lo que había sucedido con Poncho de Anda e Ingrid Coronado y reveló que ella no tenía nada que decir al respecto, pues ella había sido "amiga" y jamás había hablado mal de nadie.

Cabe mencionar que no es la primera vez que acusan a Raquel Bigorra de "vender notas" a cierta revista para dañar la imagen de los famosos; además, también tuvo un fuerte enfrentamiento con Daniel Bisogno, su amigo de toda la vida y de quien incluso, es madrina de su hija.

¿Ingrid Coronado tiene problemas de salud tras polémica con viuda de Fernando del Solar?

La batalla legal entre Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, e Ingrid Coronado ha dado de qué hablar desde julio pasado que falleció el conductor, pues presuntamente la casa de Cuernavaca en la que ambos vivían le pertenece a Ingrid Coronado debido al fideicomiso que tenían para sus hijos.

Sin embargo, la conductora se llevó una amarga sorpresa cuando hace apenas unas semanas se dio a conocer el testamento de Fernando del Solar en el que dejó sin nada a sus hijos, únicamente les dejó una casa en la ciudad de México la cual está habitada por su abuela, la mamá del conductor argentino.

Ante esto, Ingrid reveló que no se esperaba que su exmarido dejara así de "desprotegidos" a los niños e incluso dio detalles de que la casa en Cuernavaca había sido vaciada por Anna Ferro sin ningún tipo de autorización por lo que, de nueva cuenta, iniciaría un proceso legal para esclarecer toda esta situación.

Ahora, tal parece que toda esta polémica está afectando a Ingrid Coronado, pues de acuerdo con el periodista de espectáculos Gabo Cuevas, la conductora presentó problemas de salud hace unos días mientras ensayaba para estar al frente de "Los Premios de la radio" que se llevaron a cabo el fin de semana pasado.

"Nuestra Ingrid Coronado estaba muy puntual en el ensayo y de repente se empezó a sentir un poquito mal, de esas veces que le ves el rostro a la persona y está pálida, pálida, me dijo que le dolía un poco la cabeza, me iba a dar una entrevista y de verdad se sintió tan mal que no pudo". dijo Gabo