Sergio Andrade: así luce Jorge Poza como el productor musical en la bioserie de Gloria Trevi

La mañana del lunes arrancó de manera oficial las grabaciones de la bioserie de Gloria Trevi, que contará la versión de la cantante de su vida y carrera al lado de Sergio Andrade, a quien en la ficción dará vida Jorge Poza.

Por su parte, la venezolana Scarlet Gruber será la encargada de interpretar a Gloria de la serie cuyo título figura como: "Ella soy yo", bajo la producción de Carla Estrada para Televisa-Univision.

La emisión, de acuerdo con diversos medios, contará con 50 capítulos y su estreno está previsto para agosto de 2023. Además de los ya mencionados, figuran en el elenco Ingrid Martz, Sian Chiong e Ignacio López Tarso, quien a sus 97 años y tras dos años de pandemia en los que tuvo que enfrentar recientemente al Covid-19, está listo para regresar a la televisión.

El famoso claquetazo de inicio y una misa para conmemorar este momento fue dado el lunes, y en él Gloria Trevi, de manera remota declaró:

"Este proyecto es muy importante [...] espero que pueda ayudar a mucha gente", dijo la cantante, quien como pocas veces recordó que esta historia va en memoria de su hija, Ana Dalay.

Las reacciones de Jorge Poza como Sergio Andrade

En redes sociales, el primer vistazo de Jorge Poza como Sergio Andrade causó una reacción contrapuesta, pues algunos consideran que la elección del actor causará un efecto de romantización hacia un hombre que ha sido señalado y cumplió una condena penal por su responsabilidad en la trata y abuso de menores de edad.

¿Bioserie de Gloria Trevi? uD83EuDD28

¿Van a romantizar como prostituía mujeres con Sergio Andrade haciéndola quedar como la víctima? uD83EuDD26uD83CuDFFB???

¡Tengan tantita madre! — Dan F'z (@danfz89) November 8, 2022

¿Su verdad? ¿Y la de las 20 tantas que la denunciaron públicamente quién la cuenta? ¿La de los hijos regados de Sergio Andrade también va a tener bioserie? — LaloSinger88 (@LaloSinger88) November 8, 2022

Ante la prevista reacción del público por esta producción, Jorge Poza declaró que su deber como actor es el de interpretar con el debido respeto, sin posturas, a un personaje para narrar una historia; aunque fue esquivo al dar una opinión personal sobre "la verdad" de Gloria Trevi que será contada en la historia.

"El personaje, más que construirlo era simplemente darle forma, porque ya tiene una psicología. Es simplemente darle forma y rasgos, darle cara y simplemente interpretar". Imagen comparativa de Sergio Andrade y Jorge Poza para la serie sobre la vida de Gloria Trevi. Foto vía Twitter

Para el actor, Sergio Andrade no puede ser considerado un villano, pues sus acciones no se realizan con el fin directo de lastimar a una persona en particular, sino que es parte de su esencia narcisista que lo llevaba a cometer actor moralmente inapropiados: "Lo de él viene de adentro, es algo muy complejo".

Insistió que la razón de elegir interpretar a Sergio Andrade es justamente porque considera que es un personaje muy complejo, dejando de lado si es o no alguien que ha sido señalado y condenado socialmente.

El actor también advirtió que la serie contará con escenas muy fuertes debido a que trabajarán con actrices menores de edad, a fin de retratar la esencia real de la historia de Gloria Trevi: "Y creo que nos quedamos cortos con lo que realmente pasó", valoró Poza en el breve encuentro con los medios.