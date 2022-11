Fernando Carrillo. ¿Cuánto gana en Only Fans? El actor lo revela (VÍDEO)

Fernando Carrillo es un famoso actor que en meses recientes dio de qué hablar por unirse a Only Fans, la plataforma con contenido para adultos. A través de varias entrevistas confesó que lo hizo para poder ganar dinero gracias a su físico y es que pese a que tiene 56 años, tiene un aspecto físico increíble y asegura que se mantiene en forma con la finalidad de ser una inspiración para las nuevas generaciones y para ser parte de esta nueva forma de consumir contenido.

Ahora, en una plática con la periodista Matilde Obregón, Fernando Carrillo reveló la millonaria cantidad de dinero que gana gracias a Only Fans. Aquí los detalles.

¿Cuánto gana Fernando Carrillo en Only Fans?

Fue en una entrevista para su canal de Youtube, que Matilde Obregón estuvo con Fernando Carrillo hablando sobre esta nueva etapa de su vida y su experiencia en Only Fans.

El actor de "Rosalinda", famosa novela de los años 90, reveló cuánto gana y cómo es que administra los millonarios ingresos que recibe de la plataforma.

Fernando Carrillo confesó que tiene un equipo que se encarga de la administración de su cuenta, contestan todos los mensajes que recibe e interactúan con sus seguidores. En cuanto a los ingresos que recibe mensualmente, el actor dio a conocer que gana alrededor de 50 mil y 200 mil dólares mensuales (entre uno y 4 millones de pesos), trabajando tres días a la semana y ocho horas por día.

“Entre 50 mil y 200 mil dólares por trabajar 3 días a la semana ocho horas por día y pues sí, por enseñar las pompitas”, reveló

En la misma entrevista, Fernando Carrillo reveló que las personas que más lo siguen en la plataforma son los integrantes de la comunicad LBGTQ+.

“Estoy totalmente impactado de la receptividad de la comunidad LGBTQ+, quienes son mis ahijados y a quienes de verdad yo siempre he protegido, he querido, porque estoy siempre de lado de las minorías”, explicó.

Dentro de la misma entrevista, Fernando Carrillo reveló cuál es la dieta que sigue para mantenerse en forma y verse así de bien, a lo que respondió que sólo hay cuatro cosas que no consume: azúcar, sal, harina y refrescos, pues todo eso afecta considerablemente no sólo el físico, sino también el metabolismo entre otras cosas.

Por otro lado, el actor afirmó que se encuentra extremadamente feliz con su esposa y que contrario a lo que se podría pensar, ella no es celosa y lo apoya al máximo con su cuenta de Only Fans; siempre lo ayuda con el vestuario, el concepto de las fotos, la producción, etc.

¿Cuánto cuesta suscribirse al Only Fans de Fernando Carrillo?

¿Cuánto cuesta suscribirse al OnlyFans de Fernando Carrillo? Los precios son en dólares y para ver el contenido del actor el usuario debe pagar 15 dólares (301 pesos) mensuales. La cuenta del actor acumula en su perfil un total de 5,500 “me gusta” y cuenta con 115 publicaciones en con diferente contenido en video y fotografía.