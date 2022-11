Kim Taehyung; V de BTS, en México: este es el guiño que confirmaría su próxima visita

El nombre de Kim Taehyung, mejor conocido como V de BTS, suele ocupar las listas de tendencias en redes sociales por sus propias actualizaciones, sin embargo, la tarde del miércoles un rumor corrió como pólvora causando revuelo entre las llamadas ARMY, pues al parecer el cantante estaría visitando México en los primeros meses de 2023.

Aunque por el momento se trata de un rumor, un pequeño guiño de Kim Taehyung podría ser una pista de su interés por visitar al país próximamente.

¿Kim Taehyung en México?

De acuerdo con información de medios coreanos, citados por La República, México es uno de los países que suena fuerte para las grabaciones de la tercera temporada de “Youn’s kitchen 3”, producido por Na Young Seok (más conocido como Na PD).

Se trata de un reality show en el que estrellas de k-dramas y K-pop atienden un restaurante en el extranjero. En sus anteriores ediciones, la producción visitó Bali (Indonesia) y Tenerife (España), siendo esta una temporada que llamó la atención por contar con Park Seo Joon, estrella de “Itaewon class” y “She was pretty”.

Y es que Park Seo Joon sorprendió al intentar atender a los comensales en español, por lo que ante la buena respuesta se espera que el actor regrese para la tercera temporada del proyecto.

No obstante, el 8 de noviembre, JTBC citó a un vocero de tvN que aclaró que: “No se puede revelar el sitio con anticipación por seguridad y tranquilidad en el proceso de filmación; pedimos su comprensión”. Lo anterior debido a que la excesiva atención podría complicar mucho la interacción de los actores con los futuros comensales.

SEGÚN K-MEDIA #TAEHYUNG DE #BTS PODRÍA LLEGAR A PARTICIPAR EN LA SERIE 'YOUN’S KITCHEN'

El equipo de producción se está preparando para filmar la nueva serie con el objetivo de transmitirla en el primer trimestre de 2023 en la ciudad de México. [+]@BTS_twt #V pic.twitter.com/sgQ5HFVmRR — Nad7 info uD83CuDF4F (@jmygmochis) November 10, 2022

De acuerdo con el mismo portal, otro actor que está negociando su aparición en el show de Na PD es Choi Woo Shik ("Aquel año nuestro", de Netflix) y si bien no se cita la fuente, en redes sociales se corrió el rumor de que otra estrella invitada sería el integrante de BTS, Kim Taehyung, quien ha estado activo en diversas plataformas de streaming, como Disney Plus, donde encabeza el proyecto "In The Snoop".

Kim Taehyung presume retrato de niño mexicano

Cabe destacar que el rumor se da en medio de una reciente actualización de Kim Taehyung en Instagram, donde precisamente agradece a Andrés Valencia por un retrato que al parecer él inspiró.

El cantante además se declaró fan del trabajo artístico del niño de origen mexicano que radica en California y que ha sorprendido al mundo del arte. Como se recordará, V y Kim Namjoon (RM) son dos de los integrantes de BTS que suelen compartir sus visitas a los museos.

Algunas han interpretado esta publicación como un guiño de V sobre su próxima visita a México, en medio de la confirmación de que los integrantes de BTS realizarán su servicio militar obligatorio, lo que reunirá a la banda con sus siete elementos nuevamente en 2025.