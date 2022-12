Kim Namjoon, RM de BTS, lanza ''Wild Flower'' (con Youjeen): ¿Qué dice la canción?

Kim Namjoon, mejor conocido como RM de BTS, presenta su primer material en solitario después de cuatro años "Índigo", para el cual la noche del jueves (en México) lanzó su carta presentación "Wild Flower", una colaboración con a cantante Youjeen.

Cabe destacar que el vídeoclip cuenta con varios subtítulos -entre ellos español-, para que además de la experiencia musical, sus seguidores puedan disfrutar de la experiencia del significado detrás de la interpretación.

Y es que "Wild Flower" no es solo una balada que versifica el rap de Namjoon con los tonos suaves de Youjeen, sino que también es una confesión del líder de BTS sobre sus pensamientos más sinceros.

¿Qué dice la canción "Wild Flower"?

"Wild Flower" captura con franqueza las reflexiones de RM desde su posición actual, expresando anhelos por el pasado y esperanzas por el futuro.

"Cuando no tienes los pies en la tierra, cuando tu propio corazón te menosprecia, cuando tus sueños de devoran y sientes que no eres tú, anhelé las llamas, incluso anhelé su hermosa caída. Incluso antes del inicio, me imaginé aplaudiendo al final con una sonrisa", versa el inicio del tema, que desde sus primeros minutos acumula miles de reproducciones a través de YouTube.

De esta manera, el líder de BTS reflexiona sobre el éxito y el fracaso ante el mismo y de cómo se imaginó enfrentándolo, en medio de las propios temores de sus integrantes ante la despedida, quizá, porque en los últimos años se cuestionó sobre el futuro de la agrupación surcoreana ante las obligaciones cívicas de sus integrantes por cumplir con el servicio militar.

En medio de la próxima despedida de Jin, el primero en cumplir con el alistamiento; RM, J-Hope, Jimin, Suga, Jungkook y Taehyung se encuentran promocionando sus trabajos en solitario.

De esta manera, Kim Namjoon presenta "Indigo", un álbum en solitario que contiene un total de 10 canciones, todas las cuales RM participó en la composición, escritura y producción. El líder de BTS también participó activamente en todos los aspectos de su nuevo álbum, incluido el diseño conceptual y la dirección del MV.