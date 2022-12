CIUDAD DE MÉXICO.— Pese a que Gabriel Soto e Irina Baeva continúan afirmando que sostienen una relación sentimental, los rumores sobre que ésta ya llegó a su fin se hacen más fuertes. Recientemente el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, reveló que el actor ya estaría tratando de iniciar un nuevo romance con una actriz, compañera suya en la telenovela "Mi camino es amarte", ¿de quién se trata?

Gabriel Soto estaría olvidando a Irina Baeva con esta actriz, según periodista

Gabriel Soto se encuentra enfocado en su trabajo como protagonista de una nueva novela de Televisa, sin embargo, su situación sentimental sigue generando interés, sobre todo ahora que está sonando con fuerza el rumor de una presunta relación con la actriz Sara Corrales, de quien según el también presentador del programa "Sale el sol", podrían ir más en serio de lo que parece.

Álex Kaffie indicó que tiene testimonios de este romance que está provocando polémica.

Asimismo, dio a conocer que las especulaciones comenzaron cuando la producción e incluso el elenco de "Mi camino es amarte", notaron que el actor y su coprotagonista estaban "demasiado en confianza" desde las primeras grabaciones del melodrama.

Aunado a esto, los comentarios no se hicieron esperar luego de que salió a la luz una grabación en el que se les ve bailando. Tras la difusión de este vídeo Sara aclaró que se trató de un momento de descanso durante el rodaje de la telenovela que protagonizan.

"Ese vídeo que se filtró fue muy divertido porque fue en medio de las grabaciones, o sea, estábamos en un corte a comer y nos pusimos a bailar todos, hicimos un concurso de baile y todos salimos bailando", explicó Sara Corrales.

¡Crecen los rumores! uD83DuDE33?? Sobre un posible romance entre Sara Corrales y el galán mexicano Gabriel Soto, con quien trabaja y se les ha visto bailando últimamente uD83DuDE0F ¿Saldrá del mercado del usado? uD83DuDC99 #LoSéTodo pic.twitter.com/qgP4yqKOMB — Lo Sé Todo Colombia (@LoSeTodoCol) November 9, 2022

¿Gabriel Soto y Sara Corrales, están en una relación?

Alex Kaffie en su columna "Sin Lisonja" dio a conocer que la empleada de una tienda departamental a tendió a Gabriel Soto, quien le pidió ayuda para elegir un perfume para "una mujer especial"

"Hace días mientras adquiriría en Jo Malone, la exclusiva marca inglesa de perfumes, un regalo para el intercambio navideño de "Sale el sol", la persona que me atendió en Palacio de Hierro tuvo a bien contarme que Gabriel Soto había estado ahí escogiendo una fragancia: "me pidió que lo asesorara para escoger el mejor perfume, pues era enfatizó, para una mujer muy especial", escribió el periodista.

Si bien la fragancia podría ser para Irina Baeva, el presentador de TV dijo asombrarse al ver una historia de Instagram en la que Sara Corrales presumió haber recibido un obsequio de la tienda a la que acudió Soto.

"La anécdota me pareció interesante, pero más interesante me resultó descubrir a Sara Corrales ¡presumiendo antier en sus historias de Instagram unas hermosas flores (orquídeas) y un obsequio de Jo Malone! El hecho me dejó tan atónito que de inmediato comencé a hacer pesquisas con gente que trabaja en la telenovela 'Mi camino es amarte' (en la que actúan el musculado actor y la bella colombiana)", destacó el comunicador en su columna.

Kaffie finalizó mencionando que un testimonio de la producción le confirmó que el exesposo de Geraldine Bazán está intentando conquistar a su compañera de reparto.

"Gabriel está pretendiendo ¡grueso! a Sara. Anda tan loquito por ella que diario le llegan a su camerino flores de parte de él", concluyó el periodista sobre el nuevo romance del histrión originario de Guerrero.

Recordemos que al igual que Irina Baeva, Sara Corrales es una modelo y actriz, quien quizás para muchos no es muy "conocida", pero la también empresaria originaria de Medellín, Colombia ha participado en producciones como "Despertar contigo", "El señor de los cielos" y "La doble vida de Estela Carrillo".

